 Odtrucie alkoholowe Kraków

Odtrucie alkoholowe w Krakowie dostępne jest w wielu placówkach medycznych. Pacjenci często zastanawiają się zatem nad kryteriami, jakimi powinni kierować się przy wyborze tej jednej z nich, w której sami skorzystają z pomocy specjalistów. Przede wszystkim powinna ona mieć znamiona działalności kompleksowej. Sama detoksykacja organizmu z toksyn poalkoholowych nie sprawi, że osoba uzależniona wyzdrowieje. W takim przypadku konieczne jest działanie holistyczne, uwzględniające wszystkie trudności i zmagania pacjenta. Nie może tu zatem zabraknąć wsparcia psychologów i psychoterapeutów dostępnych w placówce do dyspozycji każdego chorego.

Oczyszczenie organizmu z alkoholu na stałe wymaga całkowitej, a nie wyłącznie czasowej abstynencji. Z tego powodu alkoholik, który rozpoczyna detoksykację, powinien zapoznać się ze wszystkimi elementami kompleksowej terapii alkoholizmu. Wyłącznie kilka oddziaływań zastosowanych równocześnie i równolegle pomaga alkoholikowi osiągnąć stan równowagi psychicznej i fizycznej. Jeżeli chory korzysta z pomocy placówki, która nie oferuje wszystkich metod leczenia alkoholizmu w jednym miejscu, terapia może okazać się niezadowalająca, a efekty krótkotrwałe. Kompleksowe odtrucie alkoholowe w Krakowie oferuje Centrum Medyczne Galmedic charakteryzujące się indywidualnym podejściem do pacjenta.

Kto powinien skorzystać z odtrucia alkoholowego?

Wskazaniem, z powodu którego głównie wykonuje się odtrucie alkoholowe w Krakowie, jest chęć alkoholika do przerwania ciągu alkoholowego pod kontrolą specjalistów. Samodzielne zaprzestanie spożywania alkoholu etylowego i utrzymanie stanu abstynencji jest bowiem dla uzależnionego szczególnie trudne, głównie ze względu na objawy odstawienne. Doskwierają one praktycznie każdemu choremu, a związane są z fizjologiczną reakcją organizmu na głód biochemiczny. On zaś wynika bezpośrednio z braku w krwiobiegu odpowiedniej ilości etanolu, do jakiej przyzwyczajono organizm podczas długotrwałych ciągów alkoholowych.

Z odtrucia alkoholowego w Krakowie mogą jednak skorzystać również osoby, które nie są uzależnione. Zwykle doskwierają im objawy kaca, konsekwencje jednorazowego, okazjonalnego nadużycia alkoholu. Podaje się im zatem dożylny wlew witaminowy, zawsze jednak oddziaływania terapeutyczne poprzedza się przeprowadzoną diagnostyką. Od wyjściowego poziomu stanu zdrowia pacjenta zależy bowiem długość trwania detoksykacji oraz podejmowane przez specjalistów działania. By zwalczyć kaca, zwykle wystarczy jednokrotna infuzja płynów z jonami podstawowych pierwiastków. Organizm pacjenta zmagającego się z syndromem dnia poprzedniego zazwyczaj nie jest bowiem wyjałowiony i wyniszczony w takim stopniu, jak uzależnionego.

Odtrucie alkoholowe poleca się wykonać również tym osobom, które spożyły alkohol etylowy pochodzący z nielegalnego źródła lub nieprzeznaczony do spożycia doustnego. Jego działanie może być groźne nawet dla życia pacjenta. Toksyny zawarte w nieczystym alkoholu etylowym są jeszcze bardziej niebezpieczne, niż te, z którymi mamy do czynienia kupując alkohol oznaczony akcyzą. W wyborze placówki medycznej warto zatem kierować się również własnymi potrzebami, jako pacjenta. Jednoznacznie bezpieczniejsze są jednak te placówki, w których lekarz i przedstawiciele personelu pielęgniarskiego oraz inni specjaliści są do dyspozycji chorego podczas całego procesu detoksykacji. Nigdy bowiem nie wiadomo, z jakimi objawami będzie zmagał się pacjent.

Odtrucie alkoholowe w Krakowie – gdzie się zgłosić?

Odtrucie alkoholowe najlepiej i najskuteczniej przeprowadza się w warunkach klinicznych. Oznacza to, że pacjent podczas procesu detoksykacji powinien znajdować się w specjalistycznej placówce medycznej, pod ciągłą opieką medyków. Nie oznacza to jednak, że pozbawia się go atmosfery dyskrecji i intymności. W krakowskim Centrum Medycznym Galmedic chory ma do swojej dyspozycji prywatny pokój z łazienką. Personel medyczny nie przebywa w nim razem z nim. Systematycznie kontroluje jednak jego stan zdrowia. Monitorowanie parametrów życiowych pacjenta jest konieczne w celu zapewnienia mu najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas jego pobytu w placówce.

Warunki kliniczne lub ambulatoryjne, w jakich powinno się przeprowadzać odtrucie alkoholowe, gwarantują również szybkość i skuteczność działania przedstawicieli personelu medycznego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas zabiegu. Również, jeżeli natrafią oni na pewne trudności podczas detoksykacji, mogą odpowiednio szybko podjąć działania, niwelujące ryzyko powikłań.

Jak przebiega odtrucie alkoholowe w Krakowie?

Odtrucie alkoholowe w Centrum Medycznym Galmedic zawsze rozpoczyna się od dokładnej diagnostyki stanu zdrowia pacjenta. Dokonuje się jej bez względu na powód, z jakiego chory zgłasza się do placówki. Nawet w przypadku osób nieuzależnionych ocena stanu ich zdrowia jest niezbędna w celu odpowiedniego doboru metod i narzędzi terapeutycznych. Skuteczne odtrucie alkoholowe w Krakowie jest możliwe wyłącznie dzięki doświadczeniu i skrupulatności członków personelu medycznego. Podczas wizyty kwalifikacyjnej dokładnie badają oni pacjenta, dokonują pomiaru wartości ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenia poziomu alkoholu w krwiobiegu.

Po pozytywnej kwalifikacji chorego do przeprowadzenia odtrucia alkoholowego, w atmosferze dyskrecji i intymności przystępuje się do rozpoczęcia procedury medycznej. Głównym jej etapem jest wykonanie dożylnego wkłucia do żyły obwodowej pacjenta, którędy dostarczone mu zostaną niezbędne składniki odżywcze. Przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu zapewni zastosowanie dożylnego wlewu witaminowego. Jednocześnie nawadnia on chorego i wypłukuje z jego krwiobiegu nagromadzone dotychczas toksyny poalkoholowe. Zwykle na tym etapie pacjenci nieuzależnieni odczuwają znaczną poprawę swojego samopoczucia. Alkoholicy natomiast zmagają się najczęściej z pierwszymi objawami głodu biochemicznego organizmu, odczuwalnymi jako symptomy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.

Objawy AZA zwalcza się tak szybko, jak to możliwe w przypadku każdego pacjenta. Ich natężenie minimalizuje się głównie przy użyciu dożylnych lub domięśniowych środków farmakologicznych. Maja one działanie uspokajające i nasenne, przeciwwymiotne oraz przeciwbólowe. Ich dawkę i częstotliwość podania ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie obserwacji jego reakcji na zastosowaną farmakoterapię.

Detoksykacja a kompleksowa terapia choroby alkoholowej

Nieodłącznym elementem odtrucia alkoholowego powinno być zachęcenie pacjenta do rozpoczęcia kompleksowej terapii choroby alkoholowej. W wielu profesjonalnych placówkach równocześnie z detoksykacją przeprowadza się psychoterapię alkoholizmu lub wprowadza metody awersyjne wspomagające leczenie. Dzięki temu rezultaty osiągnięte w wyniku przeprowadzonej detoksykacji mogą mieć charakter stały. Wyłącznie zachowanie abstynencji alkoholika świadczy o skuteczności podjętych dotychczas na rzecz jego zdrowia działań terapeutycznych.

W placówkach oferujących kompleksową terapię alkoholizmu odtrucie alkoholowe trwa zwykle od kilkudziesięciu godzin do kilkunastu dni, a niekiedy nawet dłużej. Zależy to głównie od potrzeb każdego pacjenta, możliwości jego organizmu oraz indywidualnych predyspozycji. Detoksykację można zakończyć wyłącznie wtedy, gdy osiągnie się wszystkie cele określone wcześniej w planie terapii. Przed jej finalizacją zleca się choremu dokładne badania kontrolne, a na podstawie ich wyniku weryfikuje się cele.

