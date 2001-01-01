 Ostatnia szansa, żeby zapisać się na bezpłatne studia!

To już ostatni moment na to, aby zapisać się na bezpłatne studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Nie zwlekaj, wykorzystaj szansę i zacznij studiować jeszcze w tym roku!

Dodatkowa rekrutacja otwarta

W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu do 16 października trwa dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia. Nadal masz szansę zapisać się na wiele atrakcyjnych kierunków!

- Informatyka

- Ekonomia

- Administracja

- Logistyka

- Kosmetologia

- Budownictwo

- Mechanika i Budowa Maszyn

- Filologia Polska

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- Pedagogika - studia licencjackie oraz uzupełniające studia magisterskie

- Studia menadżersko-prawne - uzupełniające studia magisterskie

Jeśli chcesz połączyć studia z pracą, czekają na Ciebie bezpłatne studia popołudniowe na kierunkach: Pedagogika (studia magisterskie) oraz Studia menadżersko-prawne.

Wyjazdy zagraniczne oraz wysokie stypendia

Wybierając Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu masz możliwość wyjazdu na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz skorzystania z atrakcyjnego programu stypendialnego, dzięki któremu możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.

Praktyczny wymiar studiów

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu stawia na praktyczny wymiar studiów. Programy kształcenia są stale dostosowywane do potrzeb rynku pracy, a studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach. Dzięki temu absolwenci ANS w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści.

Bezpłatne studia, wysokie stypendia, topowe kierunki oraz zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ sprawiają, że Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu to wyjątkowo atrakcyjne miejsce do studiowania.

Nie zwlekaj! Trwa dodatkowa rekrutacja na studia w ANS w Elblągu!

Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: www.ans-elblag.pl

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 54

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl