 Psychologia wyprzedziła medycynę. Czy to najlepsze studia 2026 roku?

Ponad 43 500 kandydatów. Takiego wyniku nie osiągnęły ani studia lekarskie, ani informatyka, ani prawo. Psychologia po raz kolejny znalazła się na szczycie listy najczęściej wybieranych studiów w Polsce. Co sprawia, że tysiące maturzystów właśnie z nią wiążą swoją przyszłość?

Najlepsze studia 2026? Liczby mówią same za siebie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki rekrutacji na rok akademicki 2025/2026. Na pierwszym miejscu znalazła się psychologia, która wyraźnie wyprzedziła pozostałe popularne kierunki.

Studia Liczba kandydatów Psychologia 43 562 Studia lekarskie 30 597 Zarządzanie 27 368 Prawo 26 377 Informatyka 26 248

W porównaniu z poprzednim rokiem liczba kandydatów na psychologię zwiększyła się o blisko 4000 osób. To pokazuje, że popularność tego obszaru nie jest chwilowym trendem, lecz utrzymuje się stabilnie od wielu lat.

Dlaczego psychologia przyciąga coraz więcej kandydatów?

Dziś wyraźnie widać, że maturzyści częściej szukają studiów, które pozwolą im rozwijać kompetencje przydatne w wielu branżach. Psychologia doskonale wpisuje się w ten trend, ponieważ łączy wiedzę o człowieku z umiejętnościami cenionymi przez pracodawców.

W raporcie Future of Jobs 2025 Światowego Forum Ekonomicznego wśród najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości znalazły się między innymi myślenie analityczne, odporność na zmiany, umiejętność współpracy oraz wpływ społeczny i przywództwo. Są to obszary silnie związane z psychologią i poznawaniem mechanizmów ludzkich zachowań.

To właśnie dlatego studia psychologiczne są postrzegane jako inwestycja w umiejętności, które zachowują swoją wartość nawet wtedy, gdy zmieniają się technologie czy wymagania rynku pracy.

Najlepsze studia 2026 dają więcej niż jedną ścieżkę kariery

Wiele osób nadal kojarzy psychologię głównie z pracą w gabinecie — z rozmową terapeutyczną, diagnozą i wsparciem osób, które mierzą się z trudnościami emocjonalnymi. W rzeczywistości możliwości zawodowych jest znacznie więcej.

Absolwenci psychologii znajdują zatrudnienie między innymi w:

psychologii klinicznej,

edukacji,

biznesie,

działach HR i rekrutacji,

employer brandingu,

szkoleniach i rozwoju pracowników,

psychologii sportu,

doradztwie zawodowym,

organizacjach społecznych.

Psychologia daje dużą swobodę w planowaniu kariery, co dla wielu maturzystów jest jedną z jej największych zalet.

Gdzie studiować psychologię?

Jeżeli rozważasz psychologię jako swoją przyszłą ścieżkę edukacyjną, koniecznie zapoznaj się z ofertą Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego.

Psychologia należy do najpopularniejszych studiów dostępnych w WSKZ. Proces kształcenia realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a naukę wspiera nowoczesna platforma e-learningowa. Studenci uczestniczą również w wykładach na żywo, spotkaniach eksperckich oraz regularnych zjazdach, które umożliwiają bezpośredni kontakt z wykładowcami.

Od ponad 25 lat WSKZ wspiera studentów i słuchaczy w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu kompetencji potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Więcej o ofercie przeczytasz na stronie: https://studia-online.pl/.

FAQ

Jakie są najpopularniejsze studia 2026?

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego największym zainteresowaniem podczas rekrutacji na rok akademicki 2025/2026 cieszyła się psychologia, którą wybrało 43 562 kandydatów.

Czy psychologia to najlepsze studia 2026?

Psychologia należy do najczęściej wybieranego kierunku studiów wyższych. Popularność wynika z szerokich możliwości zawodowych oraz kompetencji cenionych przez pracodawców.

Co można robić po psychologii?

Absolwenci psychologii pracują między innymi w ochronie zdrowia, edukacji, biznesie, HR, szkoleniach, doradztwie zawodowym oraz organizacjach społecznych.