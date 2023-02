Sprawdzone ćwiczenia na staw skokowy

Skręcenie stawu skokowego jest jednym z najczęstszych urazów kończyny dolnej. To konsekwencja nieprawidłowego przeniesienia siły działającej na staw, np. w wyniku złego ustawienia stopy podczas biegu lub marszu po nierównym podłożu. Ta siła jest tak duża, że dochodzi do rozciągnięcia torebki stawowej i więzadeł stawowych, czasami nawet może doprowadzić do rozerwania torebki stawowej. W leczeniu urazów stawu skokowego takich jak skręcenie kostki bardzo ważną rolę odgrywa rehabilitacja. Należy udać się do lekarza lub fizjoterapeuty, którzy dobierze odpowiednie ćwiczenia po skręceniu stawu skokowego. Z dalszej części artykułu dowiesz się, dlaczego rehabilitacja po skręceniu stawu skokowego jest taka ważna i jak powinna przebiegać.