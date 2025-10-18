UWAGA!

Zmarł Krzysztof Sulkowski

 Elbląg, Lek. Krzysztof Sulkowski
Lek. Krzysztof Sulkowski

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 72 lat znany i szanowany elbląski lekarz Krzysztof Sulkowski.

Krzysztof Sulkowski ukończył w 1972 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Następnie zdał egzaminy na wydział lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom lekarza uzyskał w 1978 roku. Przez jakiś czas pracował w szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim, po czym związał się z elbląskim Szpitalem Miejskim przy ulicy Żeromskiego, gdzie pracował do końca swojej kariery zawodowej. Specjalizował się w pediatrii, neonatologii, a także alergologii. Prowadził przyszpitalną Poradnię Neonatologiczną. Był ceniony i szanowany za pełne empatii podejście do pacjentów. Na Hyde Parku portElu odszukaliśmy taką opinię na jego temat:

Krzysztof Sulkowski (pediatra, neonatolog, alergolog itp.- ordynator noworodków w szpitalu miejskim, Żeromskiego i praktyka prywatna), uratował życie mojemu synowi, który urodził się przedwcześnie i z ciężką chorobą.
       Dziś moje dziecko ma 14 lat i ma się wyśmienicie, jest bez żadnego uszczerbku na ciele i psychice. Poświęcił się bez reszty i bez nakładów pieniężnych z mojej strony.

W innym miejscu w sieci można przeczytać:

Wspaniały lekarz z powołania. Takich lekarzy niestety już jest mało. Moja córka już jest dorosła. Do Pana doktora jeździliśmy z nią od 6 roku życia. Nigdy nie odmówił zbadania jej. Raz się zdarzyło, że musiał przyjąć nas w niedzielę ponieważ córka wysoko gorączkowała. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty z dużą wiedzą i doświadczeniem.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20 października 2025 roku o godzinie 12.30 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. Masza Święta żałobna odprawiona zostanie o godzinie 13. Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po mszy na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Agrykola.

  • Świetny lekarz, bardzo empatyczny i niezwykle kulturalny. Urodziłam córkę ponad 29 lat temu, więc jeszcze praktycznie w komunie. Dla mnie ten Człowiek, Lekarz był powiewem świeżości, dowodem na to że w każdym systemie, strukturach można być Człowiekiem. Spoczywaj w Pokoju! Kondolencje dla Rodziny.
    pacjentka(2025-10-18)
