 Sylwester dla dzieci, ferie dla dzieci, zajęcia dla każdego - oto zimowe propozycje Szkoły Tańca Broadway w Elblągu

Dużymi krokami zbliżamy się do końca roku 2025. Z tej okazji mamy niezmierną przyjemność zaprosić dzieci w wieku 8-12 lat Na bal sylwestrowy i nockę w naszej szkole tańca. Będą dekoracje sylwestrowe, przekąski, zabawa, świetna muzyka i taniec oczywiście. Potem czeka nas Noc Bajek i rewelacyjny widok na pokaz fajerwerków przygotowanych przez sąsiadów.

Zabawę rozpoczynamy o godzinie 19:00 w środę, 31.12.2025, odbiór dzieci następnego dnia do godziny 10:00. Tel. kontaktowy 606716626, szczegóły pod linkiem.

Zapraszamy również na ferie zimowe. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci w pierwszym tygodniu ferii. Od lat organizujemy świetlicę wakacyjną i świetlicę zimową, dlatego po raz kolejny zapraszamy do wspólnego fantastycznie spędzonego czasu w dniach wolnych od szkoły. Zapewniamy opiekę już od 6:50 do 16:00, od poniedziałku do piątku (19-23.01).

Będą ciekawe zajęcia – nie tylko taneczne, wyjścia na różne atrakcje na terenie Elbląga i wycieczki poza Elbląg. Pyszne obiadki, dobra opieka, gry i zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami oraz nocka na zakończenie pierwszego tygodnia ferii. Można do nas dołączyć na wybrane dni w tygodniu lub bawić się z nami cały tydzień. Tel. kontaktowy 606716626, szczegóły w poście.

Młodzież i dorosłych zapraszamy na nasze zajęcia Zumba (wtorki 18:45) oraz Fitness (wtorki i czwartki 19:45). Tel. kontaktowy to również 606716626.

Życzymy wszystkim mieszkańcom i uczestnikom naszych zajęć wszystkiego dobrego na nadchodzące święta. Do zobaczenia!