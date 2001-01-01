 Szkoła Tańca Broadway. Ruszył nabór na nowy sezon!

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów do Szkoły Tańca Broadway na nowy sezon 2025/2026. Przygotowaliśmy wiele grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Sprawdź szczegóły!

Szkoła Tańca Broadway. Nabory na sezon 2025/2026

DZIECI I MŁODZIEŻ:

⭐️ 4-5 lat - Rytmika i gimnastyka ze wstążką czw. 16:15, 150 zł miesięcznie

⭐️ 6-8 lat - gimnastyka i taniec z przyborem lub rekwizytem wt. 16:45, 150 zł miesięcznie

⭐️ 6-8-latki - Acro Dance grupa młodsza pon. 16:00, 150 zł miesięcznie

⭐️ 7-10-lat - LATINO solo Kids pon. i śr. 15:40, 200 zł miesięcznie

⭐️ 9-11-latki - Acro Dance grupa starsza pt. 16:00, 150 zł miesięcznie

⭐️ 9-12-latki - taniec nowoczesny/Show Dance czw. 17:00, 150 zł miesięcznie

⭐️ 12-16-latki - taniec jazzowy - pon. i śr. 19:00 240 zł miesięcznie oraz zajęcia dodatkowe w piątek 100 zł

❗️Zapisy tel. lub SMS: 606 716 626

Zachęcamy również do zapisów do sekcji baletowej w AR Balet - dla osób z podstawami tańca klasycznego.

Więcej szczegółów.

DOROŚLI:

⭐️ Dla par - taniec towarzyski / taniec użytkowy czwartki, 19:00, 150 zł/os miesięcznie

⭐️ Dla kobiet - Latino Solo, wt. 19:15, 150 zł miesięcznie

⭐️ Dla kobiet - Fitness, wtorki i czwartki 19:45, 160 zł miesięcznie

⭐️ Dla każdego - Zumba, wtorki 18:45, 130 zł miesięcznie

❗️Zapisy tel. lub SMS: 606 716 626

Zajęcia dla grup początkujących ruszają w połowie września. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.

Osoby zainteresowane dołączeniem do grup zaawansowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 606 716 626.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.