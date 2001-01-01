 Wszyscy do JYSK na Królewiecką

Potrzebujesz materac, meble, dodatki do domu, a sklep JYSK przy ul. Teatralnej jest zamknięty z powodu remontu? Nic straconego, czeka na Ciebie sklep JYSK w parku handlowym przy ul. Królewieckiej.

Z powodu remontu sklep JYSK przy ul. Teatralnej jest nieczynny do końca tygodnia. W kolejnych dwóch tygodniach sprzedaż w tym sklepie będzie ograniczona. Ale załoga sieci JYSK jest zawsze gotowa do pomocy swoim klientom. Jeżeli potrzebujesz stoły, krzesła, sofy i łóżka w atrakcyjnych cenach, pościele, ręczniki i zasłony z rabatami, lampy, dywany i dekoracje z okazjonalnymi zniżkami lub meble do ogrodu , parasole i akcesoria ogrodowe w promocyjnych cenach, to nic straconego. Na klientów czeka drugi sklep sieci JYSK w Elblągu zlokalizowany w Parku Handlowym przy ulicy Królewieckiej (przy rondzie Pionierów Oświaty)

Tam czeka na Państwa profesjonalna obsługa, skandynawska jakość i nowoczesne wnętrza oferujące inspiracje do aranżacji miejsc. A jest w czym wybierać, sklep JYSK pomoże nam tanio i dobrze wyposażyć sypialnię, łazienkę czy jakiekolwiek inne pomieszczenie, a także ogród.

Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20 (z wyjątkiem niedziel). Nie tylko, kiedy nasi koledzy z ul. Teatralnej mają remont, ale zawsze kiedy poczujecie Państwo potrzebę wprowadzenia czegoś nowego do swojego domu, mieszkania, ogrodu. Od 18 sierpnia sklep JYSK przy ul. Teatralnej 5 będzie działał w ograniczonym zakresie w godzinach 10 - 18.

JYSK

Królewiecka 215, Elbląg

Teatralna 5, Elbląg (nieczynny do 17 sierpnia)

strona internetowa sieci