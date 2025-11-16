Jesienna droga Fotką Października

Fotką Miesiąca w październiku zostało zdjęcie o tytule „Jesienna Droga”. Otrzymała najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka, o nicku Fotome, otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Na październikową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęło aż 120 zdjęć. W naszym konkursie specjalnym pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem „Fotome", która otrzymała najwięcej głosów jury.

- Rzadko to miejsce pojawia się na fotografiach publikowanych w Internecie, ale jak widać ma swój urok szczególnie jesienią. Szpaler drzew nawiązuje do szpaleru białych elementów konstrukcyjnych byłej hali zakładów Schichaua, a całości dopełniają żywe bardzo nasysone kolory, z dominacją żółtego i czerwieni. W październikowym konkursie była jeszcze jedna podobna kompozycja w innej lokalizacji, ale ta mnie bardziej przekonała – ocenia Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl i członek jury.

W nagrodę autor/autorka o nicku Fotome otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy o mailowy kontakt z redakcją - redakcja@portel.pl

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2025 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiącaznajdziecie tutaj.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.