Kiedyś brakowało miejsca dla uczniów, dziś brakuje dzieci. Szkoła do likwidacji

Funkcjonująca od 80 lat Szkoła Podstawowa w Rogajnach (gmina Pasłęk) ma zostać zlikwidowana. Tą sprawą zajmą się na najbliższej sesji pasłęccy radni, a placówka ma zakończyć działalność 31 sierpnia przyszłego roku. Powodem jest zbyt mała liczba uczniów.

Szkoła Podstawowa w Rogajnach im. Janusza Korczaka rozpoczęła działalność 1 września 1946 roku. W latach 60. liczba uczniów była tu tak duża, że nie mieścili się w jednym budynku. Jedną z klas zorganizowano w budynku GS-u, a klasy liczyły nawet 30 uczniów. Po niemal osiemdziesięciu latach placówka zakończy swoją działalności. Sprawą likwidacji szkoły na sesji 26 listopada zajmą się pasłęccy radni, którzy podejmą w tej sprawie uchwałę intencyjną, która oznacza początek procedury likwidacji. Dzieci będą mogły kontynuować naukę w SP nr 3 w Pasłęku.

- Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach z końcem roku szkolnego 2026/2027, to jest z dniem 31 sierpnia 2027 roku. Gmina Pasłęk zapewnia uczniom klas I-VIII uczęszczającym do szkoły, o której mowa w § 1 uchwały możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku. Gmina Pasłęk zapewnia dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym szkoły, o której mowa w § 1 uchwały możliwość kontynuowania nauki, wychowania i opieki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku – czytamy w projekcie uchwały przygotowanym na sesję.

Powodem podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji SP w Rogajnach jest niekorzystna sytuacja demograficzna - spadająca liczba urodzeń oraz procesy migracyjne.

- Bezpośrednim skutkiem jest mała liczba dzieci uczęszczających do przedmiotowej szkoły. Wskazana sytuacja ma istotne konsekwencje dla organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej w Rogajnach. Niewielka liczba uczniów w poszczególnych rocznikach powoduje konieczność organizowania części zajęć edukacyjnych w klasach łączonych, obejmujących uczniów realizujących zróżnicowane treści programowe i znajdujących się na różnych etapach rozwoju. Taka organizacja nauczania, choć zgodna z obowiązującymi przepisami, stawia przed nauczycielami dodatkowe wymagania dydaktyczne i organizacyjne, związane z koniecznością równoczesnego dostosowywania metod i form pracy do potrzeb uczniów z różnych roczników – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

W roku szkolnym 2025/2026 do Szkoły Podstawowej w Rogajnach uczęszczało łącznie 85 uczniów i wychowanków (76 uczniów klas I-VIII oraz 9 wychowanków oddziału przedszkolnego), w tym 69 uczniów zamieszkałych w gminie Pasłęk oraz 16 uczniów z terenu gminy Godkowo. Według prognozy na rok szkolny 2027/2028 do SP w Rogajnach będzie uczęszczać 63 dzieci, w tym 59 uczniów klas I–VIII oraz 4 wychowanków oddziału przedszkolnego.