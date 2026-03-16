Otwórz drzwi do świata sztuki - Dzień Otwarty w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

Czy można zobaczyć, jak powstaje obraz jeszcze zanim wyschnie farba? Jak wygląda praca nad rzeźbą, grafiką czy projektem cyfrowym?

Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć już 21 marca podczas Dnia Otwartego Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. W godzinach 10:00–14:00 szkoła zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów, rodziców oraz miłośników sztuki do odwiedzenia jej pracowni i poznania codziennego życia plastyka.

To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć szkołę „od środka”. W tym dniu odwiedzający będą mogli zajrzeć do pracowni artystycznych, porozmawiać z nauczycielami i uczniami, a przede wszystkim poczuć atmosferę miejsca, w którym sztuka towarzyszy młodzieży każdego dnia.

Warsztaty dla przyszłych artystów

Program wydarzenia został przygotowany tak, aby każdy mógł spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Goście będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli i uczniów liceum.

W planie znalazły się m.in.:

warsztaty z grafiki, podczas których uczestnicy poznają podstawy technik graficznych,

zajęcia z druku 3D oraz wprowadzenie do animacji w programie Blender , pokazujące, jak nowe technologie łączą się ze sztuką,

warsztat rysunku, gdzie będzie można sprawdzić swój warsztat i otrzymać wskazówki od nauczycieli,

warsztaty rzeźbiarskie, pozwalające spróbować pracy z formą przestrzenną.

Zajęcia poprowadzą nauczyciele przedmiotów artystycznych: czynni twórcy, którzy na co dzień nie tylko uczą, ale także tworzą własne prace, wystawiają je w galeriach i uczestniczą w konkursach artystycznych.

Poznaj szkołę od środka

Dzień Otwarty to nie tylko warsztaty. W programie przewidziano także zwiedzanie szkoły z przewodnikiem, podczas którego będzie można zajrzeć do pracowni malarskich, rzeźbiarskich, graficznych i multimedialnych. Uczniowie opowiedzą o tym, jak wygląda nauka w liceum plastycznym, jak przygotować się do egzaminu wstępnego oraz jakie możliwości daje szkoła po ukończeniu nauki.

Na odwiedzających czekać będzie także kawiarenka, w której w przyjaznej atmosferze będzie można porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Specjalnie przygotowana strefa Q&A pozwoli zadać pytania dotyczące rekrutacji, kierunków kształcenia i codziennego życia w szkole.

Szkoła z pasją i przyszłością

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym to szkoła, w której nauka trwa pięć lat i kończy się nie tylko egzaminem maturalnym, ale także dyplomem i zdobyciem zawodu plastyka. Absolwenci mogą kontynuować naukę na uczelniach artystycznych lub rozwijać swoją drogę zawodową w branżach kreatywnych.

Uwaga! Nasza szkoła nie jest objęta elektronicznym systemem rekrutacji. Aby ułatwić kandydatom kontakt ze szkołą oraz wstępne zgłoszenie chęci nauki w Liceum Sztuk Plastycznych osoby zainteresowane mogą wypełnić formularz informacyjny dostępny pod linkiem: https://forms.gle/aJ4XARdcS8FASXT16

Formularz ma charakter niezobowiązujący: jego wypełnienie nie jest formalnym zgłoszeniem do szkoły ani udziałem w rekrutacji. Pozwala jedynie pozostawić kontakt i otrzymać szczegółowe informacje dotyczące terminów, zasad rekrutacji oraz egzaminów wstępnych.

Jeśli zastanawiasz się, czy świat sztuki jest Twoją drogą - 21 marca będzie idealną okazją, by to sprawdzić.

Organizatorzy zachęcają, by przyjść, zobaczyć pracownie, spróbować swoich sił w warsztatach i spędzić kilka inspirujących godzin w twórczej atmosferze.

Drzwi Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym są tego dnia szeroko otwarte: wystarczy wejść i pozwolić się zainspirować! Czekamy właśnie na Ciebie!