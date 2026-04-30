Majówka na piątkę

Majówka to czas, kiedy wielu z nas marzy o krótkim wypoczynku, by oderwać się od codzienności i naładować baterie. Oto pięć naszych propozycji spędzenia wolnego czasu w bliższych i dalszych okolicach Elbląga.

Pieszo wzdłuż Gabianki

Grabianka, której źródła znajdują się w rejonie miejscowości Pagórki, uchodzi do Zalewu Wiślanego w okolicach Kadyn. Rzeka przepływa malowniczymi terenami Wysoczyzny Elbląskiej, meandrując pomiędzy zalesionymi wzniesieniami. Wzdłuż jej biegu przebiega tzw. „Czarna droga kadyńska”. Specyficzne warunki mikroklimatyczne tego obszaru sprzyjają występowaniu roślinności o charakterze podgórskim. W dolinie Grabianki można spotkać m.in. czosnek niedźwiedzi oraz lepiężnik biały, rzadziej występujące na niżu gatunki roślin. Spacer możemy zacząć w Kadynach, kierujemy się w stronę miejscowości Kikoły, odbijamy w prawo na oznakowany szlak.

Na trasie spaceru znajdują się m.in. pozostałości po starym moście na Grabiance

Dolina Grabianki, fot. Anna Dawid

Rowerem do wieży widokowej w Tolkmicku

To dobra opcja na rowerową majówkę. Trasa z Elbląga do Tolkmicka liczy ok. 26 km. W tej wycieczce naszym celem jest wieża widokowa, ale możemy na chwilę zatrzymać się w porcie (największym nad Zalewem Wiślanym), przy plaży czy na starym rynku w Tolkmicku. Stąd jedziemy ulicą Świętojańską, potem ulicą Królewiecką i za skrzyżowaniem, przy kapliczce, skręcamy w prawo w drogę gruntową. Na jej rozwidleniu również skręcamy w prawo i docieramy w pobliże wieży. Pomysłodawcą budowy obiektu jest tolkmiczanin Józef Zamojcin. Wieża stoi na należącym do niego terenie, na wzgórzu, ale korzystać z obiektu mogą wszyscy turyści. Roztacza się z niej widok na dolinę rzeki Stradanki i na Zalew Wiślany. Stradanka płynie przez najdziksze tereny Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Możemy tu podziwiać górski krajobraz: skarpy, jary i wąwozy, które tworzy rzeka. Rosną tutaj storczyki, a coraz częściej spotkać możemy także wilka oraz bielika. Warto zabrać ze sobą lornetkę.

Wieża widokowa w Tolkmicku, fot. Anna Dawid

Na Kociewie

W dolinie rzeki Wierzycy znajduje się imponujących rozmiarów opactwo, wzniesione pomiędzy XIII-XVI w. przez Zakon Cystersów. Dawniej ważny ośrodek religijny, gospodarczy oraz kulturalny, obecnie stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Pelpliński klasztor jest zaliczany do najlepiej zachowanych obiektów pocysterskich w Polsce i Europie. Nad całym kompleksem góruje gotycka świątynia (obecnie bazylika katedralna), będąca drugim co do wielkości ceglanym kościołem na terenie naszego kraju. Wnętrze katedry skrywa aż 23 ołtarze, wśród których znajduje się najwyższy drewniany ołtarz w Polsce, drugi co do wysokości w Europie. Najcenniejszym eksponatem, a zarazem swoistą wizytówką Muzeum Diecezjalnego jest Biblia Gutenberga. Godziny otwarcia w okresie majowym (od wtorku do niedzieli): wtorek – sobota: 9:30 - 17:00, niedziela: 13:00 - 19:00, poniedziałek: Nieczynne

Z Elbląga do Pelplina jest ok. 68 km.

Bazylika w Pelplinie

Wąskim torem

Od 1 maja rozpoczyna kursowanie Żuławska Kolej Dojazdowa. Pierwszy pociąg odjedzie ze stacji w Nowym Dworze Gdańskim w piątek 1 maja o godz. 9. Pociągi na trasach Nowy Dwór Gdański - Stegna oraz Sztutowo - Stegna - Jantar - Mikoszewo - Prawy Brzeg Wisły według sezonowego rozkładu jazdy będą kursowały w długi weekend majowy (1, 2 oraz 3 maja), codziennie od 30 maja do 30 sierpnia oraz we wszystkie weekendy września. Tabor z lat 80. to gwarantuje również podróż w czasie i cofnięcie się do o wiele dalszego okresu, kiedy kolej na tych terenach była wykorzystywana do przewozu buraków między XIX-wiecznymi żuławskimi cukrowniami. Kolorowy pociąg pokonuje malownicze Żuławy, a my możemy podziwiać żuławskie pejzaże i architekturę z perspektywy kolejowego wagonu.

Żuławska Kolej Dojazdowa, fot. arch. ŻKD

Gdzie Wisła łączy się z Bałtykiem

Spacer do ujścia Wisły możemy rozpocząć w kilku miejscach. My proponujemy pieszą wycieczkę z Mikoszewa wzdłuż rzeki, do Rezerwatu Mewa Łacha. Ruszamy leśną ścieżką, która zamienia się w piaszczystą dróżkę. Po drodze mijamy bunkier z czasów II wojny światowej. W linku znajdziecie jego dokładną lokalizację. Przeprawa promowa w Mikoszewie była miejscem ewakuacji niemieckiej ludności oraz transportu więźniów z obozu Stutthof. Tutaj barki zabierały na pokład pozostałych przy życiu więźniów tego obozu. Ścieżką, która prowadzi potem kamiennym wałem, dochodzimy do Mewiej Łachy. Jest to miejsce bardzo atrakcyjne dla ptaków ze względu na bardzo trudną dostępność niektórych miejsc, zwłaszcza zaś piaszczystych wysepek, na których ptaki czują się bezpiecznie zarówno przed ludźmi, jak i naturalnymi wrogami, z żyjącymi w pobliżu lisami na czele. Dominują tutaj rozmaite gatunki mew i rybitw. Jeśli będziemy mieli szczęście, to spotkamy wylegujące się brzegach wału foki. Regularnie występują tu foki szare, a niekiedy można spotkać rzadsze gatunki: fokę pospolitą i obrączkowaną.

fot. Anna Dawid