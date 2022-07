W szkołach średnich są jeszcze wolne miejsca

Dzisiaj (27 lipca) na stronie internetowej Kuratorium Oświaty powinna zostać opublikowana lista wolnych miejsc w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych w regionie. W Elblągu wiele szkół utworzyło dodatkowe klasy, by przyjąć więcej chętnych.

O tym, jak trudna była w tym roku rekrutacja do szkół ponadpodstawowych pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy tylko, że niektórzy uczniowie mimo wysokiej punktacji nie dostali się do wymarzonej szkoły, bo konkurencja była duża, co pokazuje poniższa tabela, przygotowana na naszą prośbę przez urzędników Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, pokazująca wyniki pierwszego etapu rektrutacji.

Urzędnicy uspokajają, że żaden uczeń nie odejdzie z kwitkiem i do szkoły średniej się dostanie. W poniedziałek szkoły wywiesiły listy przyjętych, z danych Departamentu Edukacji wynika, że w uzupełniającej rekrutacji jest jeszcze 48 wolnych miejsc w liceach i 65 w technikach, a także w szkołch branżowych I stopnia. Dyrekcje wieku szkół widząc tak duże zainteresowanie utworzyły dodatkowe klasy. Na przykład I LO – 3 klasy, II LO – 1, III LO – 2, IV LO – 2, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 3, Zespół Szkół Gospodarczych – 2, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.

- Decyzja o utworzeniu dodatkowych oddziałów w większości szkół ponadpodstawowych wynikała z zainteresowania kandydatów daną szkołą, możliwościami lokalowymi oraz kadrowymi - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 zaplanowano więcej oddziałów niż w poprzednim roku, tak, aby zapewnić miejsca wszystkim uczniom elbląskich szkół podstawowych. W szkołach ponadpodstawowych w wyniku rekrutacji utworzono 71 oddziałów, do których po pierwszym etapie rekrutacji przyjęto 1967 osób. Kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji nie zostali przyjęci do żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej.

"Możliwości ucznia rokujące ukończenie szkoły"

Zapytaliśmy urzędników, czy jeśli np. dany uczeń chciał się dostać do liceum, to do tego typu szkoły się na pewno dostanie, nawet jeśli to nie będzie szkoła pierwszego wyboru? - W pytaniu jest błąd w rozumieniu prawa oświatowego, z którego wynikają procedury rekrutacyjne oraz wskazania jak przeliczać punkty – odpowiedział nam Łukasz Mierzejewski. - Z zapisów prawa oznacza, że do liceów i techników przyjmowani są uczniowie na określoną liczbę miejsc, z określonymi wynikami. Mogą się one różnić w zależności od wyników populacji. Nie jest tak i nigdy nie było, że jedynie wola uczenia się ucznia w danym typie szkoły jest gwarancją przyjęcia do tej szkoły. Brane są pod uwagę możliwości ucznia rokujące ukończenie szkoły. Dla uczniów, którzy mieliby problem z realizacją podstawy programowej na przykład w liceum czy technikum proponowane są inne możliwości kształcenia. Ale i ten uczeń po ukończeniu szkoły branżowej może ubiegać się o kontynuację kształcenia w branżowej szkole II stopnia i tam może zdać maturę oraz uzyskać tytuł technika. Może również ukończyć licem dla dorosłych. Odpowiadając literalnie: Miasto zapewniło odpowiednia liczbę miejsc w liceach i technikach, brano pod uwagę możliwości szkoły (liczbę oddziałów, możliwości lokalowe, liczbę nauczycieli) oraz liczbę uczniów ubiegających się o przyjęcie.

Lista wolnych miejsc na stronie kuratorium i Elbląskiej Platformie Edukacyjnej

A co może zrobić uczeń, jeśli nie dostanie się do szkoły pierwszego wyboru? W jakich przypadkach można złożyć odwołanie?

- Absolwenci szkół podstawowych, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, mogli złożyć podania o przyjęcie do maksymalnie 3 szkół ponadpodstawowych. Jeżeli uczeń nie został zakwalifikowany do szkoły pierwszego wyboru, mógł dostać się do szkoły drogiego wyboru. Jeżeli uzyskany wynik z egzaminu ósmoklasisty oraz wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie zagwarantowały zakwalifikowania do żadnej z wybranych szkół (pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru) wówczas kandydat nie dostał się do żadnej szkoły. W takim przypadku bierze udział w postępowaniu uzupełniającym do szkół, w których są wykazane wolne miejsca (postępowanie uzupełniające rozpoczęło się 26 lipca). Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych będzie opublikowana na stronie www.ko.olsztyn.pl 27 lipca 2022 r., zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Dodatkowo wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych będzie udostępniony na stronie www.eped.pl. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego jest zamieszczony na stronie www.ko.olsztyn.pl oraz na stronie www.eped.pl. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej] reguluje Ustawa Prawo oświatowe art. 158. Informacje na ten temat podane są również w harmonogramie W-MKO – napisali w odpowiedzi urzędnicy.