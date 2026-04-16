UWAGA!

----

107. rocznica utworzenia Związku Inwalidów Wojennych RP

Prezydent Elbląga Michał Missan, Przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Kluge oraz Zbigniew Gozdek Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Elblągu zapraszają na obchody 107. rocznicy utworzenia Związku Inwalidów Wojennych RP, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia o godz. 12 przy Obelisku Związku Inwalidów Wojennych (Park im. R. Traugutta).

Program:

- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,

- przemówienia okolicznościowe,

- Apel Pamięci i salwa honorowa,

- składanie kwiatów.


A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 