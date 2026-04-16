107. rocznica utworzenia Związku Inwalidów Wojennych RP
Prezydent Elbląga Michał Missan, Przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Kluge oraz Zbigniew Gozdek Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Elblągu zapraszają na obchody 107. rocznicy utworzenia Związku Inwalidów Wojennych RP, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia o godz. 12 przy Obelisku Związku Inwalidów Wojennych (Park im. R. Traugutta).
Program:
- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
- przemówienia okolicznościowe,
- Apel Pamięci i salwa honorowa,
- składanie kwiatów.
