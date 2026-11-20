Black Friday na portEl.pl! Ogłoszenia taniej o 40%

Na niektóre dni warto czekać cały rok... W piątek (27 listopada 2026) startuje tanie ogłaszanie! Od godz. 00:01 do 23:59 za wszystkie banery, pakiety ogłoszeń i pojedyncze ogłoszenia zapłacisz 40 procent mniej! Wszystko możesz załatwić online lub odwiedzając nasze biuro.

Black Friday to jedyna taka okazja w roku, by dużo zyskać, mało płacąc. Pakiety ogłoszeń nie mają limitu czasowego do wykorzystania, co oznacza, że będą przypisane do Twojego konta tak długo jak tego potrzebujesz. To doskonała okazja by wystawić tanie prywatne ogłoszenie i np. sprzedać meble, auto albo sprzęt AGD. Dla przedsiębiorców to jedyna taka okazja w roku, aby wypromować swoje usługi, w największym portalu w Elblągu, z 40% zniżką.

Z promocji można skorzystać wykupując banery i ogłoszenia osobiście w naszym biurze, ale nasi Czytelnicy mają również w tym roku możliwość zamawiania ogłoszeń i płacenia za nie zdalnie. Wszystko załatwisz przez nasz formularz zakupu pakietów.

Promocja będzie uruchomiona w piątek (27 listopada 2026) od godz. 00:01 i potrwa przez cały dzień aż do godz. 23:59.

40 procent mniej zapłacisz za pakiety ogłoszeń premium, komercyjnych i pakiet punktów (promocje dotyczące ogłoszeń nie łączą się ze sobą).

40 procent mniej zapłacisz za banery reklamowe (zakup tylko w biurze, do wykorzystania do końca marca 2027 r.)

Poza zakupem przez Internet, z promocji można również skorzystać, odwiedzając w piątek nasze biuro przy ul. 1 Maja 1c w godzinach od 9 do 15:30. Płatność tylko gotówką lub kartą.

Każdego dnia w serwisie portEl.pl (https://www.portel.pl/ogloszenia) można znaleźć ponad 3000 ogłoszeń, które są czytane przez tysiące Elblążan i mieszkańców okolic. Jeśli Ty też zamieszczasz ogłoszenia w Internecie, to jest to idealna oferta dla Ciebie. Sprzedajesz, kupujesz, wynajmujesz, zamieniasz? A może świadczysz usługi lub ich szukasz? To właśnie w naszym dziale ogłoszeń (https://www.portel.pl/ogloszenia/) znajdziesz najlepsze oferty.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

ul. 1 Maja 1C w Elblągu

tel. 55 235 39 76

ogloszenia@portEl.pl

Regulamin promocji 40% Black Friday.

1. Promocja dotyczy wszystkich płatnych ogłoszeń oraz pakietów ogłoszeń wykupionych 27 listopada 2026 r.

2. Płatność online przez formularz zakupu pakietów lub w biurze portEl.pl gotówką lub kartą.

3. Promocje nie łączą się.

4. Promocja nie dotyczy płatności SMS-em.