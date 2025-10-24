UWAGA!

Burmistrz Braniewa będzie doradzał ministrowi

 Elbląg, Zdjęcie z Facebooka Tomasza Sielickiego
Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa, został doradcą... ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- W tej roli będę wspierał działania na rzecz wzmocnienia współpracy między resortem obrony a samorządami, środowiskami społecznymi i organizacjami pozarządowymi. Wykorzystam doświadczenie zdobyte w pracy samorządowej, by jeszcze skuteczniej budować mosty między lokalnymi wspólnotami a instytucjami państwa – w duchu bezpieczeństwa, zaufania i wspólnej odpowiedzialności za Ojczyznę - pisze w swoich mediach społecznościowych burmistrz Braniewa.

Tomasz Sielicki ma 51 lat, był wójtem gminy Braniewo w latach 2010-2018, następnie wygrał wybory na burmistrza Braniewa, którym jest do dzisiaj. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego prezesem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, obecny minister obrony narodowej i wicepremier w rządzie Donalda Tuska.

  • kolega kolegi kasa kasa po won
    Wyborca2025(2025-10-24)
  • W sensie w czym? Chce wykorzystać fakt, że jak ruscy wjadą to w Braniewie dowiemy się najszybciej i przedzwoni to Ko-Siniaka i Ka-Mysza żeby pakować torby?
    tak_bedzie_?(2025-10-24)
  • Znowu kolesiostwo PeEzEl. Panie wicepremierze, doradcy są niepotrzebni. Doradca to ktoś udziela fachowych porad osobie która niewiele wie w określonej dziedzinie... To jest Pan figurantem na tak ważnych stanowiskach ?
  • a czym on może doradzać? Sprzętu nie ma, czołgi bez amunicji i osłony bo dopiero za ok 2 lata będzie modernizowane czołgi koreańskie Dronow nie ma a jak jest jeden duży to operator nie ma uprawnień do przenoszenia bomb. Przyjmujecie ludzi do wojska, płacicie za nic krocie, a tak naprawdę sprzęt dziś to podstawa i drony a nie mięso armatnie, które nic nie znaczą i taki ma doradzać??? Spójrzcie na Ukrainę jak drony radzą sobie z ludźmi i czołgami a ludzie nic nie znaczą!!!!
    Mirek 12(2025-10-24)
