Burmistrz Braniewa będzie doradzał ministrowi

Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa, został doradcą... ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- W tej roli będę wspierał działania na rzecz wzmocnienia współpracy między resortem obrony a samorządami, środowiskami społecznymi i organizacjami pozarządowymi. Wykorzystam doświadczenie zdobyte w pracy samorządowej, by jeszcze skuteczniej budować mosty między lokalnymi wspólnotami a instytucjami państwa – w duchu bezpieczeństwa, zaufania i wspólnej odpowiedzialności za Ojczyznę - pisze w swoich mediach społecznościowych burmistrz Braniewa.

Tomasz Sielicki ma 51 lat, był wójtem gminy Braniewo w latach 2010-2018, następnie wygrał wybory na burmistrza Braniewa, którym jest do dzisiaj. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego prezesem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, obecny minister obrony narodowej i wicepremier w rządzie Donalda Tuska.