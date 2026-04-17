Co się wydarzy latem

Jazzbląg dla miłośników kultury, Mistrzostwa Europy w triathlonie dla kibiców. Jakie wydarzenia sportowe i kulturalne odbędą się w Elblągu od czerwca do września.

O tytuł mistrzów Europy powalczą w Elblągu ludzie z żelaza. 31 lipca i 1 sierpnia będzie można kibicować zawodnikom rywalizującym w Mistrzostwach Europy w triathlonie na dystansie sprinterskim oraz sztafetach. A dzień później będzie można spróbować własnych sił w tej dyscyplinie podczas Garmin Iron Triathlon.

A to nie będą jedyne mistrzostwa w Elblągu. Od 8 do 11 czerwca mundurowi będą walczyć na macie w Mistrzostwach Wojska Polskiego w judo.

W okresie letnim nie zabraknie sztandarowych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, które na stałe weszły do miejskiego kalendarza. W Biegu Piekarczyka pobiegniemy 14 czerwca, tydzień wcześniej Elbląg będzie gościł młodych unihokeistów podczas XXXI Festiwalu Unihokeja Dzieci i Ml odzieży

19 lipca coś dla kolarzy. Z Elbląga wystartuje wyścig Elbląg Road Race. Zawodnicy będą ścigać się po szeroko pojętym regionie Krainy Zalewu Wiślanego. Wyścigi smoczych łodzi będą dwa: 27 czerwca i 22 sierpnia. A na zakończenie wakacji (30 sierpnia) półmaraton Nordic Walking na Wysoczyźnie Elbląskiej.

Studenci (i nie tylko) swoje święto będą mieli 22 maja. EJ!, pod tą nazwą kryją się Elbląskiej Juwenalia. Jedną z atrakcji będzie studencka parada ulicami Elbląga.

Dzień dziecka w Elbląga przyjdzie dzień wcześniej. Miejskie obchody święta naszych pociech zaplanowano na 31 maja. Nieoficjalnie wiemy, że wrócić ma (w ograniczonej formie) kultowy Piegus, tym razem prawdopodobnie w parku Dolinka.

Od 12 do 14 czerwca Biblioteka Elbląska zaprasza do ogrodu, a bardziej dokładnie na Ogrody Polityki. Dwa tygodnie później nasze miasto będzie świętować podczas Dni Elbląga. O ich szczegółach poinformujemy, kiedy tylko będą one znane.

Dni Morza i Festiwal Sportów Wodnych odbędą się na Starym Mieście od 10 do 12 lipca. Dwa tygodnie później coś dla wielbicieli jazzu. Czyli kolejna edycja Jazzbląga, festiwalu, bez którego trudno wyobrazić sobie nasze miasto.

Wakacje pożegnamy Elbląskim Świętem Chleba (19 – 23 sierpnia) i Enklawą - Festiwalem Sztuki Nowocyrkowej (18 – 22 sierpnia).

O szczegółach dotyczących poszczególnych wydarzeń będziemy informować na bieżąco.

Terminarz:

22 maja – Elbląskie Juwenalia

31 maja – miejskie obchody Dnia Dziecka

1 – 30 czerwca – Rowerowa Stolica Polski

5 – 7 czerwca – Festiwal Unihokeja Dzieci i Ml odzieży

7 czerwca – Miejska Wycieczka Rowerowa (start przy rondzie Grunwaldzkim)

8 – 11 czerwca – Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego w judo (Hala Sportowo – Widowiskowa)

12 – 14 czerwca – Ogrody Polityki

14 czerwca – XVII Elbląskie Bieg Piekarczyka

24 czerwca – Turniej koszykówki 3x3

26 – 28 czerwca – Dni Elbląga

27 czerwca – Wyścig Smoczych Łodzi

27 czerwca – 31 sierpnia – Wakacje z MOSiRem

28 czerwca – Bieg na 780 metrów (Stare Miasto)

10 – 12 lipca – Dni Morza

11 lipca – Festiwal Sportów Wodnych

19 lipca – wyścig kolarski Elbląg Road Race

24 – 26 lipca – Jazzbląg Festiwal

31 lipca – 1 sierpnia – Mistrzostwa Europy w triathlonie na dystansie sprinterskim i w sztafetach mieszanych

2 sierpnia – Garmin Triathlon Tour – zawody triathlonowe

18 – 22 sierpnia – Enklawa – Festiwal Sztuki Nowocyrkowej

19 – 23 sierpnia – Elbląskie Święto Chleba

22 sierpnia – wyścigi smoczych łodzi

30 sierpnia – regaty o Puchar Marszałka dla dzieci na optymistach

30 sierpnia – półmaraton Nordic Walking na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej