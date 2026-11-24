Dziedzictwo pruskich rezydencji - digitalizacja i ochrona

Przez stulecia istotną rolę w historii Warmii i Mazur odgrywały pruskie rody szlacheckie. Były one właścicielami rozległych majątków ziemskich, w tym dworów i pałaców, których wnętrza zdobiły cenne dzieła sztuki zamawiane u artystów z całej Europy. Dziś wiele z tych rezydencji już nie istnieje, a ich bezcenne wyposażenie zostało rozproszone, zniszczone lub zaginęło.

Digitalizacja przeprowadzona przez Regionalną Pracownię Digitalizacji Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w ramach projektu „Dziedzictwo pruskich rezydencji – digitalizacja i ochrona” miała na celu udokumentowanie wybranych, zachowanych elementów tego materialnego dziedzictwa, znajdujących się obecnie w zbiorach Muzeum Prus Górnych w Morągu. Wkrótce wykonane odwzorowania cyfrowe zabytków, zarówno w technologii 2D, jak i 3D, będą dostępne na platformie cyfrowewm.pl, przyczyniając się do popularyzacji tej części historii regionu. Początki najważniejszych pruskich rodów szlacheckich związane są z okresem schyłku państwa krzyżackiego. Podczas wojen polsko-krzyżackich Zakon sprowadzał do Prus rycerzy zaciężnych z różnych części Europy, którym w zamian za służbę wojskową obiecywał wysokie wynagrodzenie lub nadania ziemskie. Wraz z pogarszającą się sytuacją finansową Zakonu zobowiązania te coraz częściej regulowano poprzez przekazywanie majątków ziemskich.

W ten sposób powstały fortuny wielu pruskich rodów. Jednym z nich był ród zu Dohna, który pierwsze nadania ziemskie otrzymał już w XV wieku. W kolejnych pokoleniach rodzina stworzyła rozległe posiadłości obejmujące między innymi Ławki, Markowo, Słobity, Gładysze i Karwiny. Podobną drogę przeszły także inne znaczące rody, takie jak Doenhoffowie, Finckensteinowie, Groebenowie czy Kanitzowie.

Tragiczny rozdział tej historii nastąpił w 1945 roku. Działania wojenne doprowadziły do zniszczenia znacznej części majątków ziemskich, a ich właściciele opuścili region. Wiele pałaców i dworów zostało splądrowanych, a liczne dzieła sztuki bezpowrotnie utracono.

W ramach projektu „Dziedzictwo pruskich rezydencji – digitalizacja i ochrona” zdigitalizowano 23 obiekty dawnego wyposażenia rezydencji pruskich rodów szlacheckich, znajdujące się w zbiorach Muzeum Prus Górnych w Morągu. Wśród nich znalazły się między innymi XVII-wieczne portrety holenderskie, będące dziełami takich artystów jak Pieter Nason, Caspar Netscher, Jan Mytens czy Gerard Honthorst. Stanowią one wyjątkową kolekcję na tle polskich zbiorów muzealnych. Digitalizacją objęto również rzeźby, meble i przykłady rzemiosła artystycznego.

Istotnym elementem projektu było także wykonanie skaningu laserowego 3D pałacu rodu zu Dohna w Morągu, będącego obecnie siedzibą Muzeum Prus Górnych. Cyfrowej dokumentacji poddano również unikatowy zegar słoneczny z XVIII wieku. Zgromadzona dokumentacja będzie stanowić cenne źródło wiedzy dla badaczy, a także może zostać wykorzystana podczas przyszłych prac restauratorskich

i konserwatorskich.

Celem przeprowadzonej digitalizacji jest nie tylko utrwalenie i szczegółowe udokumentowanie bezcennych zabytków, ale również udostępnienie ich w internecie szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki temu mieszkańcy regionu, historycy, nauczyciele, studenci oraz miłośnicy historii będą mogli poznawać dziedzictwo dawnych Prus niezależnie od miejsca zamieszkania.

Wkrótce na portalu cyfrowewm.pl udostępniona zostanie również wirtualna wystawa „To, co zostało. Dziedzictwo materialne z pruskich rezydencji”. Za jej przygotowanie merytoryczne odpowiada Angelika Rejs, kierownik Muzeum Prus Górnych w Morągu, która doskonale zna zarówno historię prezentowanych obiektów, jak i dzieje pruskich rodów szlacheckich oraz ich posiadłości.

Projekt „Dziedzictwo pruskich rezydencji – digitalizacja i ochrona” pokazuje, jak nowoczesne technologie mogą służyć zachowaniu dziedzictwa przeszłości. Dzięki digitalizacji pamięć o dawnych rodach, ich rezydencjach oraz zgromadzonych w nich dziełach sztuki zyskuje nowy wymiar. Cyfrowe odwzorowania pozwalają utrwalić ten fragment historii regionu i udostępnić go kolejnym pokoleniom w sposób powszechny i trwały.

„Dziedzictwo pruskich rezydencji – digitalizacja i ochrona” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.