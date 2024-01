Fotowoltaika przy szpitalu powstanie, ale mniejsza

Wojewódzki Szpital Zespolony, mimo protestów okolicznych mieszkańców, ogłosił przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie zielonym oddzielającym placówkę od osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Turbinowców. Dyrekcja szpitala twierdzi, że wzięła pod uwagę postulaty mieszkańców, ograniczając moc instalacji i jej wielkość.

Mieszkańcy rozpoczęli swój protest w maju ubiegłego roku, gdy dowiedzieli się, że Wojewódzki Szpital Zespolony planuje budowę instalacji fotowoltaicznej niemal pod ich oknami. Wcześniej otrzymali od szpitala wypowiedzenia umów dzierżawy gruntów (obowiązywały od 20 lat), które przylegały do ich działek. O sprawie szeroko informowaliśmy na portElu. Po nagłośnieniu sprawy w mediach dyrekcja WSZ rozpoczęła rozmowy z mieszkańcami.

- W naszych rozmowach ze szpitalem proponowaliśmy usadowienie paneli na dachach i elewacji szpitala przy okazji rozbudowy szpitala, który jest z tyłu głowy władz szpitala. Dodatkowo była też propozycja instalacji paneli nad parkingami. Po rozmowach, także takich bez udziału mediów, byliśmy dobrej myśli, liczyliśmy na zawieszenie inwestycji i weryfikację planów. Dobrym prognostykiem było wykreślenie pozycji fotowoltaiki z planu zamówień na 2023 rok. Niestety okazało się, że szpital cały czas obstaje przy wycinkach pod panele... – mówi Artur Pytliński, lokalny aktywista, który razem z mieszkańcami ul. Turbinowców protestował przeciwko inwestycji w planowanym miejscu.

- Chcemy wyłącznie działać na nasze potrzeby. Koszt zainstalowania fotowoltaiki to ok. 2,5 mln zł, a zakładamy, że da nam ona 600 tys. zł oszczędności rocznie. Zakładamy też, że inwestycja zwróci się po 4 latach. Żeby szpital mógł funkcjonować i działać, to musimy myśleć o kosztach, które potem przekładają się na naszą działalność. Leczymy w naszym szpitalu rocznie 40 tysięcy osób, plus 40 tys. osób na SOR – mówiła podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami dyrektor szpitala Elżbieta Gelert, tłumacząc że placówka potrzebuje coraz więcej prądu do swojej działalności.

15 stycznia Wojewódzki Szpital Zespolony ogłosił przetarg na dostawę instalacji fotowoltaicznej, jej montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 21 lutego. Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na realizację instalacji od daty podpisania umowy.

W odpowiedzi na nasze pytania dyrekcja WSZ twierdzi, że po rozmowach z mieszkańcami ograniczyła zakres planowanej wcześniej inwestycji. – Szpital ograniczył jej moc orz powierzchnię zabudowy do wielkości poniżej 0,5 ha. Planowana inwestycja ma zostać usytuowana w części niezabudowanej działki, na skarpie od strony ul. Waryńskiego, granicząca z działkami posadowionymi przy ul. Odlewników – napisała w mailowej odpowiedzi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. – Ponadto w ramach dokonanych uzgodnień Szpital na własny koszt dokonał odtworzenia osnowy geodezyjnej (ok. 340 mb) oraz zobowiązał się do posadzenia żywopłotu wzdłuż ogrodzenia, gdzie posadowiona będzie instalacja fotowoltaiczna, celem zapewnienia wzajemnej intymności. Ponadto pragniemy podkreślić, iż planowana inwestycja realizowana jest i będzie z poszanowaniem wszelkich wymogów prawnych i środowiskowych – dodaje dyrektor szpitala.

- Oczywiście dalej będziemy działać. Szkoda że nasze argumenty i konstruktywne propozycje nie przekonały władz szpitala do zmiany decyzji. Można inaczej – uważa tymczasem Artur Pytliński.