Galeria pod psem i kotem  (Odc.391)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Iwko trafił do schroniska 31.05.2022. Iwko to piękny kocur, który urodził się mniej więcej 31.05.2015. Jest spokojnym stworzeniem, które lubi leniuchować. Równie mocno lubi pieszczoty i kontakt z człowiekiem. Toleruje obecność innych kocich koleżków. Potrafi załatwiać potrzeby w kuwecie. Iwko cierpi na nieuleczalną chorobę – białaczkę. Choroba ta, nie przekreśla jednak jego szans na adopcję! Czym objawia się FelV u kotów. Przede wszystkim obniżoną odpornością. Koty z białaczką bardziej narażone są na przewlekłe choroby i infekcje. Kot z białaczką w domu: Kot z wirusem FelV musi być jedynym kotem w domu, za to może mieszkać z drugim kotem, który również ma białaczkę. Ze względu na obniżoną odporność musi być kotem „niewychodzącym”. Kocia białaczka to nie wyrok… dajmy mu szansę.

Szakszuka trafiła do schroniska 29.10.2025. Została przyprowadzona przez osobę, która znalazła ją kilkanaście dni wcześniej na ulicy Grochowskiej. Sakszuka to mała suczka, która urodziła się prawdopodobnie około 1.01.2025. Jest łagodną i przyjazną istotką, która lgnie do ludzi.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.