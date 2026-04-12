Galeria pod psem i kotem (Odc.411)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Mamba trafiła do schroniska w październiku 2025 roku. Kotka była chora i nadal jest w trakcie leczenia. Mamba to kotka, która urodziła się około 17.05.2025. Jest delikatnym i spokojnym stworzeniem.

Rita została oddana do schroniska 22.09.2025 roku przez swoją opiekunkę, która nie radziła sobie z psem. Rita to około 4-letnia suczka w typie rasy owczarek niemiecki. Jest przyjazną i lgnąca do ludzi istotką. Szukamy dla niej opiekuna, który będzie miał czas i cierpliwość, by nauczyć ją zasad życia u boku człowieka.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.