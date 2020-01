Kiedy opłaca się zaciągnąć kredyt konsolidacyjny?

Kredyty konsolidacyjne są kierowane do osób, które mają więcej niż jeden kredyt i chcą obniżyć łączne koszty wszystkich posiadanych zobowiązań. Dzięki nim spłata zadłużenia ma być łatwiejsza. Konsolidacja jest korzystna finansowo, jednak wciąż niewiele osób się na nią decyduje. Jeżeli zastanawiasz się nad kredytem konsolidacyjnym, sprawdź, kiedy warto go zaciągnąć.

1. Kredyt konsolidacyjny nie dla wszystkich zadłużonych

2. Kiedy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Z pomocą kredytu konsolidacyjnego łatwiej jest spłacić całe zadłużenie bez nadmiernego przeciążania domowego budżetu. Choć wydaje się to atrakcyjnym rozwiązaniem, niewielu kredytobiorców i pożyczkobiorców decyduje się na jego zaciągniecie. Sprawdź, czy opłaca Ci się skorzystać z kredytu konsolidacyjnego.

Kredyt konsolidacyjny jest kierowany do pożyczkobiorców i kredytobiorców, którzy chcą spłacić wszystkie dotychczasowe pożyczki i kredyty, a w zamian spłacać jedno zobowiązanie na korzystniejszych warunkach. Z takiego rozwiązania opłaca się skorzystać, gdy oprocentowanie posiadanych zobowiązań jest wysokie, a domowy budżet z trudem wytrzymuje tak duże obciążenie. Niestety, z konsolidacji nie skorzystają wszyscy zadłużeni. Taka możliwość jest kierowana jedynie do osób, które terminowo spłacają raty. Jeśli pojawiły się opóźnienia w ich spłacie, a zadłużenie narasta z powodu odsetek karnych, jest za późno, by skorzystać z kredytu konsolidacyjnego. Powinno się to zrobić wcześniej, gdy tylko okaże się, że możliwe jest obniżenie kosztów posiadanych dotychczas zobowiązań finansowych.

Konsolidacja kredytów i pożyczek opłaca się w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy posiada się sporo kredytów krótkoterminowych, objętych wysokim oprocentowaniem. Takie pożyczki są największym obciążeniem dla domowych finansów, choć spłaca się je w całości już w kilkanaście miesięcy. Nierozważne zaciągnięcie kolejnej pożyczki lub zrobienie zakupów na raty sprawia, że budżet miesięczny „pęka w szwach”. W takiej sytuacji nawet stosunkowo niewielki, nieplanowany wydatek może doprowadzić do kłopotów ze spłatą kolejnej raty. Aby ich uniknąć, warto skonsolidować kredyty i pożyczki w jedno zobowiązanie. W ten sposób bank udzielający kredytu konsolidacyjnego spłaci dotychczasowe długi i w zamian udzieli zobowiązania na korzystniejszych warunkach. Jego oprocentowanie będzie niższe, dzięki czemu co miesiąc w budżecie pozostanie nawet kilkaset złotych więcej.

Kredyt konsolidacyjny jest opłacalny również w sytuacji, gdy chce się zamienić zobowiązania krótkoterminowe na jeden kredyt długoterminowy. Jeśli możliwe jest ustalenie zabezpieczenia na nieruchomości, konsolidacja może znacznie wydłużyć termin spłaty dotychczasowego zadłużenia. W ten sposób miesięczne koszty spłaty zobowiązań znacząco spadną z dwóch powodów. Z jednej strony bank uzyska wartościowe zabezpieczenie, a z drugiej wydłużenie okresu spłaty spowoduje odczuwalne obniżenie wysokości rat miesięcznych. Dzięki temu w domowym budżecie co miesiąc zostanie nawet kilkaset złotych lub więcej.

Pamiętaj, że kredyt konsolidacyjny uzyskasz, jedynie gdy posiadasz odpowiednią zdolność kredytową. Brak stałych dochodów, opóźnienia w spłatach kredytów i nadmierny poziom zadłużenia uniemożliwią skorzystanie z konsolidacji. Przed zaciągnięciem kolejnego kredytu zawsze dobrze zastanów się, czy naprawdę go potrzebujesz.

