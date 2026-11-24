Kumiela pokazuje dzikie oblicze

Nie bez powodu Elblążanie nazywają Kumielę "dzikuską". Przepływająca przez miasto rzeczka po kilku dniach obfitych deszczów zamieniła się w rwącą rzekę. Na szczęście nie wystąpiła z brzegów. Zobacz zdjęcia.

Najbardziej siłę nurtu Kumieli widać w parku Dolinka, na wysokości wodospadu. Na odcinku między mostkami poziom wody niemal zrównał się z otaczającym rzekę terenem parku. Na szczęście do przelania koryta sporo jeszcze brakuje. Bezpieczny poziom wody w Kumieli jest także na wysokości ul. Związku Jaszczurczego, gdzie w lipcu ubiegłego roku doszło do powodzi.

W ostatnich dniach wzrósł także mocno poziom wody w rzece Elbląg. Dzisiaj osiągnął stan ostrzegawczy, czyli 590 cm, podobnie jest w Nowakowie.

Prognoza pogody jest na najbliższe dni łaskawa, ma przestać padać, pojawią się minusowe temperatury, szczególnie nocą. Wiele wskazuje na to, że poziom wody zarówno w Kumieli jak i rzece Elbląg zacznie powoli spadać.