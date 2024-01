Nareszcie weekend: ferie w mieście i finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W niedzielę (28 stycznia) o godzinie 12:45 na elbląskiej starówce rozpocznie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie głównej, tradycyjnie o godz. 13, rozpocznie się start, a o godz. 20 światełko do nieba. Na scenie m. in. wystąpi zespół Dubska. Będzie również możliwość zwiedzenia Bramy Targowej z przewodnikiem, wystawa starych samochodów czy motocykli na Starym Mieście, a także wiele więcej.

W naszym województwie rozpoczyna się drugi tydzień ferii a MOSiR zaprasza do aktywnego spędzenia tego czasu. Dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta przygotowano atrakcje, podczas których z pewnością nie będą się nudzić. Nie zabraknie również nowości. Z bezpłatnych zabaw będzie można skorzystać zarówno w Hali Sportowo-Widowiskowej, Krytej Pływalni, na Lodowisku Helena i Torze Kalbar.

ELKAMERA podczas ferii zaprasza do korzystania z oferty specjalnej, obowiązującej podczas ferii zimowych. Promocyjne ceny biletów, darmowe oprowadzania po wystawie, gry planszowe i biblioteczne upominki.

Biblioteka Elbląska również zaprasza do wspólnego spędzenia ferii. Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ oraz Cyberiada przygotowały pełen kreatywnych aktywności i przygód program zajęć dla dzieci. Obowiązują zapisy.

O wszystkich miejskich inicjatywach podczas ferii przeczytasz tutaj. Resztę pomysłów na spędzenie ferii znajdziecie w naszej ściądze, w której podpowiadamy jak najlepiej zorganizować czas pociechom w ciągu tych wolnych dni.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom. Ta edycja jest specjalna - organizowana z okazji WOŚP pod hasłem "Policz się z cukrzycą". I rozpocznie się od licytacji, które wolontariusze WOŚP przeprowadzą już od godz. 8.30.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.