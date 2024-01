Półzimowiska, zumba, boks i inne pomysły na ferie

Dziś (17 stycznia) odbyła się konferencja prasowa na temat ferii zimowych, które w naszym województwie mają trwać od 22 stycznia do 4 lutego. Miasto zaplanowało na ten czas różne atrakcje. Z czego i gdzie skorzystać?

- Co roku na ferie staramy się dać dzieciakom jak największą ofertę atrakcji, żeby nie siedziały w domu przed komputerem czy w telefonie - mówił podczas konferencji prezydent Witold Wróblewski. - Chcemy, żeby aktywnie spędzały czas. Jest przygotowany program dla młodzieży po to, żeby każdy w zależności od swoich pasji i upodobań znalazł coś dla siebie, od rozrywek sportowych i rekreacyjnych po kulturalne.

Gmina miasto Elbląg co rok organizuje też dla dzieci półzimowiska.

- W tym roku półzimowiska, czyli tygodniowe turnusy, organizowane są w pięciu elbląskich szkołach. Nasza gmina jest jedną z nielicznych, które takie inicjatywy współfinansują - mówiła dyrektor departamentu edukacji Małgorzata Sowicka. - Dzieci w ramach ośmiogodzinnych zajęć mogą aktywnie spędzać czas, korzystają z bardzo bogatej infrastruktury Elbląga, czy to sportowej, czy to kulturalnej. Jeszcze wczoraj w szkołach było sporo wolnych miejsc, szczególnie na drugi turnus, więc jeśli jacyś rodzice są chętni, by zapisać swoje dziecko na półzimowisko, to wciąż jest czas. Atrakcje w czasie ferii zapewnia też MDK, który na swojej stronie ma już harmonogram zajęć, między innymi plastycznych, teatralnych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, czy z rysunku. Dostępne są również dodatkowe lekcje hiszpańskiego.

W organizację aktywności podczas ferii zimowych tradycyjnie zaangażowany jest MOSiR.

- Jak co roku w naszej ofercie jest piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, judo i kickboxing - mówił Adam Krause, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Nowością są zajęcia z pierwszej pomocy, prowadzone przez straż pożarną. Natomiast w sali od fitnessu będą odbywać się lekcje z zumby kids oraz trening na trampolinach. Zapraszamy również dzieci do krytej pływalni na ul. Robotniczej. Oprócz zajęć na basenie rekreacyjnym, będzie możliwość pływania w części sportowej. Kolejną nowością są zajęcia na strzelnicy oraz boksu na tamtejszej salce fitness. Bażantarnia natomiast oferuje zajęcia z leśnikiem. 28 stycznia, w dzień finału WOŚP, planowana jest wycieczka rowerowa, która zakończyć ma się na starówce. Kolejną ciekawą inicjatywą jest morsowanie na rzece Elbląg z Grupą Wodną, oczywiście pod okiem instruktorów. Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej, która będzie na bieżąco w okresie ferii aktualizowana.