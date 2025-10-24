Nowe władze i nowe pomysły Lewicy

Nowa Lewica wybrała władze w regionie. Przewodniczącym partii w Elblągu ponownie został Janusz Nowak, wiceprzewodniczącym Łukasz Michink. Przyjęto też priorytety programowe, które mają odbudować zaufanie partii wśród wyborców.

- Nasze priorytety to przede wszystkim wzmocnienie i zwiększenie aktywności organizacji. To także aktywizacja członków organizacji w mediach społecznościowych. Przekonaliśmy się, że jeżeli kogoś nie ma w mediach społecznościowych, to nie istnieje – mówił przewodniczący Janusz Nowak w piątek (24 października) podczas konferencji prasowej.

Janusz Nowak podkreślił również, że dla Nowej Lewicy będzie ważna współpraca z organizacjami pozarządowymi.

- Przez ostatnie dwa lata zaniedbaliśmy tę współpracę, dlatego chcemy teraz nawiązać kontakty, może podpisać listy intencyjne o współpracy. Głównie chcielibyśmy się koncentrować na organizacjach charytatywnych, ale nie tylko – wyjaśniał Janusz Nowak.

Priorytetem dla Nowej Lewicy ma być także współpraca z władzami miasta w zakresie realizacji wspólnego programu wyborczego i lobbowanie spraw miejskich u przedstawicieli Nowej Lewicy w rządzie.

Janusz Nowak zapowiedział również, że Nowa Lewicy w kolejnych wyborach samorządowych wystartuje z własnej listy. Przyznał również, że błędem w ubiegłorocznych wyborach samorządowych był jej brak - kandydaci Nowej Lewicy startowali w list komitetu "Tak dla Elbląga".