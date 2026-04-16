„Nowy” bilet w starej cenie – od 22 kwietnia 2026 bilety sprzedawane u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej staną się biletami 75 minutowymi.

W związku z wejściem w życie uchwały nr XIII/339/2026 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 marca 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących, ZKM w Elblągu informuje, że od dnia 22 kwietnia 2026 r. dostępne w sprzedaży u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej bilety 60-minutowe w strefie miejskiej oraz bilet 60-minutowy w strefie podmiejskiej zostaną zastąpione przez bilety 75-minutowe odpowiednio dla strefy miejskiej i strefy podmiejskiej.

Jednocześnie bilety te w przypadku przejazdy jednym środkiem transportu będą ważne do ostatniego przystanku na trasie danej linii.

Uwaga – ceny podstawowych biletów dostępnych w sprzedaży u prowadzących pojazd nie ulegają zmianie i pozostają na tym samym poziomie tj. bilet 75 minutowy w strefie miejskiej 5 zł normalny (ulgowy – 2,50 zł), bilet 75 minutowy w strefie podmiejskiej normalny 6 zł (ulgowy - 3 zł).