Piknik na Zatorzu

W poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 14:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu odbędzie się piknik rodzinny „Łączy nas Zatorze”. Wydarzenie będzie okazją do wspólnej zabawy, sąsiedzkiej integracji oraz aktywnego spędzenia czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Piknik organizowany jest w ramach mini-projektu „Zatorze w formie – Aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji”. Jego celem jest wzmacnianie więzi między mieszkańcami, zachęcanie ich do wspólnego działania oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Główną atrakcją będzie „Strefa gier retro”, w której przypomnimy młodszym tradycyjne zabawy podwórkowe, takie jak gra w klasy czy gumę. W programie znajdą się również różnego rodzaju gry i zabawy z nagrodami, aktywności integracyjne oraz poczęstunek.

Program wydarzenia został przygotowany tak, aby każdy niezależnie od wieku mógł znaleźć coś dla siebie i spędzić poniedziałkowe popołudnie w przyjaznej, sąsiedzkiej atmosferze. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.