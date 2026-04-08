Pobiegnij i pomóż pacjentom hospicjum

 Elbląg, V Bieg Nadziei,
V Bieg Nadziei, fot. Mikołaj Sobczak, arch. portel.pl

Trwają zapisy na siódmą edycję Elbląskiego Biegu i Marszu Nadziei. Dochód z tego wydarzenia jest przeznaczony na rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Do 12 maja trwają zapisy na VII Elbląski Bieg i Marsz Nadziei, który został objęty patronatem honorowym prezydenta Elbląga. Można to zrobić przez stronę elektronicznezapisy.pl Wpisowe wynosi 70 zł dla osób powyżej 12. roku życia i 35 zł dla dzieci do 12. roku życia. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzi koszulka, medal oraz posiłek na mecie. Ponadto 6 najszybszych kobiet oraz mężczyzn na dystansach 5 i 10 kilometrów otrzyma pamiątkowe statuetki. Do 8 kwietnia zapisało się już 171 zawodników, a przypomnijmy, że limit wynosi 300.

Bieg i Marsz Nadziei to charytatywne wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz miejskich imprez. Co roku przyciąga uczestników, którzy nie tylko chcą rywalizować na trasie, ale także włączyć się w akcję na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie działalności hospicjum, które każdego dnia niesie pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

 

Program: 17 maja, Bażantarnia

9:00-11:00 Rejestracja uczestników

10:00 Piknik Rodzinny

11:00 Start biegu na 5 km

11:10 Start biegu na 10 km

11:30 Początek wydawania posiłków

11:30 Start Marszu Nadziei (ok. 3 km)

12:45 Start biegu dla dzieci

14:00 Dekoracja zwycięzców

14:30 Zakończenie Pikniku

 

Organizatorami są: Hospicjum Elbląskie, MOSiR w Elblągu


  • tak trudno zamieścić jasną i przejrzystą informację????? co to jest np. Marsz Nadziei????
  • @katon - Poczytaj sobie w internecie!!! Tak trudno?
  • Zastanawia mnie sens takich niby charytatywnych wydarzeń, no bo jak uczestnik ma wpłacić wpisowe 70 zł lub 35 zł, z tego każdy otrzyma koszulkę, medal i posiłek, do tego całe koszty obsługi bo to się samo za darmo nie zorganizuje, to ja się pytam ile z tej składki zostanie do przekazania na cele charytatywne? 5 zł? Czyli jak zwykle więcej środków pochłonie organizacja i obsługa, sprzedawca koszulek, medali i posiłku niż pójdzie na cele charytatywne. Dla mnie takie wydarzenia to pic na wodę pod przykrywką dobroczynności.
  • @katon - Czego twardogłowy nie rozumie?
