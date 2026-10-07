Pożar na Szymanowskiego

Do pożaru doszło około godz. 17:30. Na miejsce udała się straż pożarna, policja Zespół Ratownictwa Medycznego oraz pogotowie energetyczne.

- W pierwszej kolejności zostaliśmy zadysponowani do pożaru w jednym z mieszkań. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że pożar i zadymienie wystąpił w jednym z pomieszczeń piwnicznych. Zapaliła się szafka oraz znajdująca się w niej zawartość, po czym doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Został podany jeden prąd wody do środka, pożar został ugaszony, szafki zostały wyniesione, przewietrzyliśmy pomieszczenia. Przed naszym przyjazdem ewakuowało się trzech mieszkańców z trzech mieszkań. Pozostałe mieszkania były puste - powiedział dowodzący akcją strażak.