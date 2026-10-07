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Pożar na Szymanowskiego

 Elbląg, Pożar na Szymanowskiego

Dziś (7 października) służby zostały wezwane do pożaru jednego z mieszkań przy ul. Szymanowskiego. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że ogień pojawił się w piwnicy. Zobacz zdjęcia.

Do pożaru doszło około godz. 17:30. Na miejsce udała się straż pożarna, policja Zespół Ratownictwa Medycznego oraz pogotowie energetyczne.

- W pierwszej kolejności zostaliśmy zadysponowani do pożaru w jednym z mieszkań. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że pożar i zadymienie wystąpił w jednym z pomieszczeń piwnicznych. Zapaliła się szafka oraz znajdująca się w niej zawartość, po czym doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Został podany jeden prąd wody do środka, pożar został ugaszony, szafki zostały wyniesione, przewietrzyliśmy pomieszczenia. Przed naszym przyjazdem ewakuowało się trzech mieszkańców z trzech mieszkań. Pozostałe mieszkania były puste - powiedział dowodzący akcją strażak.

Na miejsce zdarzenia przybyły cztery zastępy z dwóch jednostek, w sumie piętnastu strażaków. Podczas pracy służb ul. Szymanowskiego była nieprzejezdna.


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Pożar na Szymanowskiego
Pożar na Szymanowskiego
Pożar na Szymanowskiego
Pożar na Szymanowskiego

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