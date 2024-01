Prezydent o porcie i starcie do sejmiku

- Kampania jeszcze nie jest ogłoszona, natomiast powiem tak: nie wybieram się na plażę emerytalną. Jeżeli ktoś tak uważa, to rozwiewam wątpliwości - oznajmił dziś (17 stycznia) podczas konferencji prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.

Zapowiadanym tematem dzisiejszej (17 stycznia) konferencji były ferie zimowe, jednak prezydent Witold Wróblewski podzielił się również przebiegiem wczorajszego spotkania w Warszawie z wiceministrem Arkadiuszem Marchewką.

- Przez ostatnie osiem lat nie było dobrych spotkań dla samorządu - zaczął prezydent. - Podczas nich dowiadywałem się, że musimy oddać port jako warunek wstępny, by cokolwiek dalej robić. Dziś jestem zadowolony, bo rozmowy w Warszawie były rozmowami partnerskimi. Zasada pomocniczości dla samorządu była widoczna gołym okiem. Wspólnie rozmawialiśmy o tym, jak taką dużą inwestycję doprowadzić do końca. Ja jestem przekonany, że mamy partnera, możemy rozmawiać i wspólnie rozwiążemy problem. Przygotowujemy harmonogram i planujemy dalsze prace nad pogłębieniem toru do terminala, bo to teraz jest kluczowe. Bez tego wcześniejsze działania nie mają sensu. Wyglądałbym śmiesznie, gdybym mówił teraz o konkretnej dacie, bo bez wszystkich dokumentów trudno jest oszacować, ile czasu potrzeba na dokończenie inwestycji, ale jestem pewny, że wszystko uda się zrealizować.

Podczas konferencji prezydent wspomniał też o swoich dalszych planach związanych z karierą polityczną, po tym jak wcześniej padła informacja, że nie startuje w wyborach na prezydenta Elbląga na kolejną kadencję.

