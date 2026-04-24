Rowerowa szansa Elbląga

Władze Elbląga złożyły wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Królewieckiej do granicy miasta w Dąbrowie ze specjalnej puli funduszy unijnych dedykowanej subregionowi elbląskiemu. Nie czekając na rozstrzygnięcie (ma być we wrześniu) samorząd rozpoczyna budowę krótkiego odcinka przy centrum handlowym.

Koszt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Królewieckiej do granic miasta w Dąbrowie władze Elbląga wyceniły na 29,3 mln złotych. Chcą na ten cel uzyskać dofinansowanie z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, specjalnej puli unijnych funduszy dedykowanych subregionowi elbląskiemu. Dofinansowanie w wysokości 19,8 mln zł, jeśli wniosek spełni wszelkie wymogi formalne jest raczej pewne, bo Elbląg jest jedynym samorządem, który wystartował w tym konkursie. Rozstrzygnięcie mamy poznać we wrześniu.

- Realizacja inwestycji to kolejny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa oraz wygody codziennych podróży, zarówno tych rekreacyjnych, jak i do pracy czy szkoły – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu gotowy powinien być krótki odcinek wspomnianej ścieżki rowerowej, realizowany z budżetu miasta.

- 24 kwietnia miasto przekaże wykonawcy, firmie EPGK, teren budowy. Nowy odcinek ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem powstanie od wjazdu do Parku Handlowego do wjazdu do Hotelu Europa. Wartość inwestycji wynosi 366 148,66 zł brutto – czytamy w komunikacie ratusza, przesłanym do mediów

Cała dwukierunkowa ścieżka pieszo-rowerowa do Dąbrowy ma być gotowa do 2028 roku.