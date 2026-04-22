Wstyd. Olimpia odpada z WPP

Mecz w Biskupcu można podsumować jednym zdaniem z pomocą archiwalnego zdjęcia: wszystko w Olimpii stanęło na głowie... (fot. Anna Dembińska)

Elbląski trzecioligowiec żegna się z Wojewódzkim Pucharem Polski po meczu, w którym nie potrafił przejąć kontroli ani narzucić własnych warunków gry. Tęcza Biskupiec wygrała w pełni zasłużenie.

Czwartoligowiec kontra trzecioligowiec. Papier przyjmie wszystko i właśnie na nim, jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, można było bez większego wysiłku nakreślić obraz spotkania, w którym Olimpia Elbląg występuje w roli faworyta. Zespół z wyższej ligi, teoretycznie z solidniejszym zapleczem doświadczeń, z ambicjami sięgającymi dalej niż ćwierćfinałowe progi. Drużyna, która po drodze wyeliminowała już Stomil Olsztyn. Futbol jednak ma w sobie coś z przekory starego bajarza. Lubi zaskakiwać, igrać z logiką i podsuwać historie wymykające się chłodnym kalkulacjom. Każde dziewięćdziesiąt minut pisze własny rozdział, często wbrew wcześniejszym założeniom.

Te przedmeczowe przewidywania szybko zderzyły się z rzeczywistością, tym bardziej że żółto-biało-niebiescy przystępowali do spotkania z wyraźnymi ubytkami. Kartki oraz problemy zdrowotne wykluczyły z gry Sarnowskiego, Czernisa i Kozerę, a występ Wierzby do ostatnich chwil pozostawał niewiadomą. Ostatecznie kapitan Olimpii pojawił się na murawie od pierwszych minut.

Początek rywalizacji nie przyniósł jednak wyraźnego potwierdzenia papierowych prognoz. Co prawda elblążanie pierwszy celny sygnał wysłali w 16. minucie, gdy na strzał zdecydował się Karbownik, ale to w zasadzie jedyne, jakieś zagrożenie. Dwie minuty później odpowiedziała Tęcza, ale w obu przypadkach bramkarze zachowali czujność i nie dali się zaskoczyć.

Po pół godzinie gry to gospodarze sprawiali lepsze wrażenie, budując zagrożenie zwłaszcza po stałych fragmentach, a kolejne rzuty rożne wprowadzały sporo niepokoju w szeregi Olimpii. W 35. minucie Szypulski spróbował szczęścia z rzutu wolnego, ale słupek uchronił Olimpię przed stratą bramki.

Cztery minuty później Tęcza dopięła swego. W polu karnym zabrakło zdecydowania Szczudlińskiego, w sumie trudno wytłumaczyć, dlaczego nie wybił piłki. Ta spadła pod nogi Podgórskiego, który bez wahania wykorzystał prezent i otworzył wynik spotkania. Tuż przed przerwą, w 45. minucie, Kolesnyk stanął jeszcze oko w oko z Wojciechowskim, ale uderzył niecelnie. Obraz pierwszej połowy nie pozostawiał wątpliwości. Gospodarze grali konkretniej, z większym przekonaniem o zasłużenie prowadzili. Tęcza sprawiała wrażenie zespołu z wyższej ligi.

Nie da się wygrać, oddając jeden celny strzał. Nie da się wygrać, grając statycznie i bez dynamiki. Nie da się wreszcie wygrać, gdy próżno szukać choćby cienia zaangażowania. W drugiej połowie Olimpia niby próbowała odwrócić losy spotkania, ale były to próby bezobjawowe. Fakty natomiast są nieubłagane. Porażka stała się faktem i to w sposób, który trudno obronić jakimikolwiek argumentami. Porażka wstydliwa, i to mówiąc łagodnie. To już trzecia przegrana z rzędu, a bilans w 2026 roku nie pozostawia złudzeń – dziesięć meczów i aż sześć porażek. Wojewódzkiego Pucharu Polski w tej edycji się nie wygra, a przy takiej grze coraz poważniej trzeba się zastanowić, czy Olimpia utrzyma się w III lidze.

Podsumowując jeszcze mecz z Tęczą, to zakończył się porażką 0:2. W doliczonym czasie gry Jakub Chojnowski dobił elblążan.

 

Tęcza Biskupiec - Olimpia Elbląg 2:0 (1:0)

1:0 - Podgórski (39. min.), 2:0 - Chojnowski (90. min.)

 

Olimpia: Wojciechowski - Szczudliński (46’ Sznajder), Wierzba, Winkler, Młynarczyk (80’ Turulski), Pek, Kondracki (70’ Laszczyk),, Krawczyk (76’ Wilczek), Karbownik, Czapliński, Kołoczek


Najnowsze artykuły w dziale Olimpia

Artykuły powiązane tematycznie

  • Taki był mój pierwszy komentarz na poprzedni artykuł że Olimpia jest faworytem, napisałem krótko ale dziś przegra i się stało co się stało, amen.
  • Zgadza się >
  • To wyglądało strasznie. No chyba że to miało wyglądać. Tak jakby mieli odbyć jednostkę treningową i za bardzo się nie zmęczyć przed sobotą a gdyby udało się wygrać to fajnie. Zobaczymy w sobotę bo jeżeli podobnie to może lepiej rozważyć wycofanie z ligi i rozpoczęcie od 4 ligi bądź okregowki.
  • A czego się spodziewać po POwskiej Olimpii, tylko do lansu, orderów i obiecanek to pierwsi
  • Olimpia nie przeprowadziła ŻADNEJ groźnej akcji.
    Nielubiekaczek(2026-04-22)
  • Wina Księdza i braku stadionu w Elblągu i podgrzewanej murawie.
    Szejk Ali(2026-04-22)
  • Nie sprzątają po Gumiaki tylko po swoim pijaństwie. Tak napisałem dziś i co kibole ?
  • Jeśli jutro Hebda będzie dalej trenerem Olimpii, to znaczy że zarząd nie ma pojęcia o piłce, na to nie idzie patrzeć, piłka do boku i długa, albo ktoś bierze piłke i jedzie sam, zero gry zespołowej, za to odpowiada trener, Szczudliński to ma więcej podań do przeciwnika jak do swoich, Winkler to co zrobił to w juniorach takie błedy się nie zdarzają, przegrać to wstyd ale powiem szczerze jak patrzyłem na to że my nie potrafimy grać w piłkę nie potrafimy zrobiç jednej składnej akcji to czułem ogromny wstyd. I jeszcze jedna sprawa do zarządu, zrobiliście sobie z klubu prywatę, blokujcie kibiców Olimpii na FB za opinię za komentarze, robicie sobie Galę po cichu zapominając o kibicach, warto przemyśleć czy to ma tak wyglądać
    Kibic OE(2026-04-22)
  • O czym pisze autor tego artykułu, jaka dynamika, jaka statyczność piłkarzy? W tym zespole na kontrakty zasługuje jedynie 3 piłkarzy: 1.Wierzba 2.Kordykiewicz 3.Sarnowski. Pozostali mają tak elementarne braki, że powinni dopłacać za możliwość gry w Olimpii Elbląg. Nie chcę osądzać trenera, bo on przejął tą zbieraninę po kimś. Jeżeli jakimś cudem się utrzymają w 3 lidze, to musi dojść do rewolucji kadrowej, tu nawet nie chodzi o awans, a przyzwoitą grę na poziomie 3 ligi, którą ludzie będą chcieli oglądać. gdzie jest Marcin Rajch tacy piłkarze powinni grać!!!!
Reklama
 