Wypadek na S22. Cztery osoby ranne (aktualizacja)

Na drodze S22 na wysokości Majewa po godz. 6 doszło do wypadku drogowego. Kierowca samochodu osobowego stracił w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach panowanie nad autem i dachował w rowie. Cztery osoby zostały ranne, są przytomne. Na miejscu pracują służby.

Aktualizacja, godz. 9:49: - Do wypadku doszło, ponieważ przed samochód wyskoczył kierującemu borsuk. Dwie osoby pojechały do szpitala na badania - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. Nie występują już utrudnienia w ruchu.

red. na podst. informacji KMP Elbląg