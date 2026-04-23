Wypadek na S22. Cztery osoby ranne (aktualizacja)

Na drodze S22 na wysokości Majewa po godz. 6 doszło do wypadku drogowego. Kierowca samochodu osobowego stracił w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach panowanie nad autem i dachował w rowie. Cztery osoby zostały ranne, są przytomne. Na miejscu pracują służby.

Aktualizacja, godz. 9:49:

- Do wypadku doszło, ponieważ przed samochód wyskoczył kierującemu borsuk. Dwie osoby pojechały do szpitala na badania - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

Nie występują już utrudnienia w ruchu.


Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

