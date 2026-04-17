Nareszcie weekend: jazz, wystawa, warsztaty i wycieczka rowerowa

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na tradycyjne wiosenne spotkania z filmem animowanym w ramach O!PLA - 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji. Po raz pierwszy w Elblągu do programu dla dorosłych dołącza program dziecięcy. Pełny harmonogram tutaj.

W piątek, 17 kwietnia o 19 w Klubie Środowisk Twórczych odbędzie się koncert jazzowego trio w składzie: Øyvind Frøberg Mathisen - trąbka, Erlend Olderskog Albertsen - kontrabas i Patrycja Wybrańczyk - perkusja. Wstęp wolny.

Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie indywidualnej "Let’s talk about Sunset". Oprowadzać będzie kuratorka wystawy Emilia Orzechowska. Podczas spotkania możesz dowiedzieć się, co może łączyć zachód słońca z kapitalizmem, niepokojem i… piłeczkami do tenisa stołowego. Start 18 kwietnia o godz. 12.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza też na kolejne Twórcze Spotkania 18 kwietnia w godz. 12-14. Więcej o "Sekretnym wachlarzu" tutaj.

18 kwietnia o godz. 13 filia biblioteczna Słoneczna zaprasza dzieci w wieku 4+ wraz z opiekunem na wyjątkowe spotkanie z Karoliną Jakiel, autorką książki „Bulcia w podróży”. Będą niespodzianki! Wstęp wolny.

Kwietniowa edycja Miejskich Wycieczek Rowerowych będzie jazdą przygodowo-eksploracyjną. Uczestnicy będą szukać jednej z dwóch lotniskowych wież obserwacyjnych nad Nogatem. W drodze powrotnej zajrzą na dawno niewidzianą śluzę i małą elektrownię wodną w Michałowie. Zobacz mapę – 51 km. Zbiórka 19 kwietnia o godzinie 10 z ulicy Wodnej (napis ELBLĄG). Udział w wycieczce jest bezpłatny. Planowany powrót do Elbląga nastąpi około godziny 15.

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!