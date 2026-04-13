Ruszyła przebudowa parkingu przy ul. Bema

Rozpoczęła się przebudowa parkingu wraz z poszerzeniem drogi wjazdowej przy ul. Bema 80. To kolejna inwestycja Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu, która ma na celu poprawę komfortu mieszkańców oraz osób korzystających z pobliskiej przychodni.

W ramach prac powstanie nowa, funkcjonalna przestrzeń parkingowa z dodatkowymi miejscami postojowymi. Dzięki temu łatwiejsze stanie się codzienne parkowanie, a dostępność miejsc dla pacjentów i personelu medycznego wyraźnie się zwiększy. Poszerzony wjazd usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach największego natężenia. Inwestycja obejmuje także przebudowę instalacji deszczowej oraz modernizację oświetlenia.

Prace realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a ich zakończenie planowane jest na październik. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 1,7 mln zł.


Reklama
 