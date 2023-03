Skąd nie było pieniędzy na sport, a skąd je wziąć w przyszłości?

Jaki będzie udział Elbląga w programach Ministerstwa Sportu i Turystyki, a co za tym idzie – w dotacjach na cele sportowe? Takie formalne zapytanie skierował do władz radny Rafał Traks (PiS). Prezydencka odpowiedź skupia się z kolei na tym, jakich ministerialnych dofinansowań Elbląg, mimo składanych wniosków, nie otrzymał.

- 1 marca 2023 r. rozpoczął się nabór do programu wieloletniego pn. "Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich", na który w latach 2023-2024 przeznaczone zostaną 2 mld zł. Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej – pisze radny Traks. Podkreśla, że program ma zwiększyć możliwości rozwoju w zakresie sportu m. in. dzieci i młodzieży oraz wskazuje, że dotacje ze wspomnianego programu mogą pokryć do 70 proc. kosztów realizowanej inwestycji.

Radny wymienia też inne programy ministerialne, są to m. in.: "Program Sport Wszystkich Dzieci – Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe", "Program Upowszechnienia Strzelectwa w latach 2023-2025", "Program Sport dla Wszystkich" na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, "Program Sportowa Polska – budowa infrastruktury sportowej", "Rządowy program Klub – wspieranie klubów sportowych w działalności", program SKS czy program "Sportowe Talenty".

- Proszę o informację do jakich programów oraz z jakimi projektami planuje aplikować gmina miasto Elbląg? - pyta radny.

Na jego pismo odpowiedział Witold Wróblewski.

- Od początku mojej kadencji pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych jest jednym z priorytetów Gminy Miasto Elbląg – stwierdza na początku prezydent Elbląga. - Od 2015 roku na realizację różnego rodzaju projektów, w tym inwestycje, pozyskałem kwotę 526 mln zł, z czego ponad 356 to dofinansowanie unijne, a 170 mln to środki krajowe – podkreśla. Dodaje, że miasto składało też wnioski na konkursy Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Wśród projektów, które nie otrzymały dofinansowania, były między innymi dotyczące modernizacji krytego lodowiska Helena przy ul. Karowej, przebudowy trzech obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym, budowy dwóch Otwartych Stref Aktywności w Elblągu. W pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowania nie uzyskał projekt rewitalizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej, a w drugiej dotyczący przebudowy stadionu przy ul. Krakusa i przywrócenia na tym obiekcie funkcji lekkoatletycznych.

- Zapewniam, że nadal konsekwentnie będę reagował na ogłaszane konkursy i możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Nadmieniam, że tegoroczna edycja programu MSiT "Sportowa Polska" nie została jeszcze ogłoszona – podkreśla w swojej odpowiedzi Witold Wróblewski. Dodaje też, że niektóre konkursy, które wymienił radny, jak programy "Sport Wszystkich Dzieci", "Klub" czy "Sport dla wszystkich", nie zakładają uczestnictwa samorządu terytorialnego, a program "Sportowe Talenty" to pilotaż dla dwóch województw, opolskiego i lubelskiego.