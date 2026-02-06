Skarbówka przestrzega przed fałszywymi mailami

- Przestrzegamy przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe maile - apeluje Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie. Oszuści podszywają się pod urzędy skarbowe.

Oszuści podszywający się pod urzędy skarbowe wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z załącznikami. Próbują wyłudzić poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej. Prosimy sprawdzać dokładnie adresy, z których przychodzą wiadomości. Jeśli otrzymałeś podejrzaną wiadomość e-mail albo masz wątpliwości co do jej autentyczności, skontaktuj się z infolinią KAS: 22 330 03 30lub najbliższym urzędem skarbowym - informuje Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Zwracaj uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron. Najczęściej różnią się jedną literą od prawidłowych adresów. Przykład poniżej:

Prawidłowy adres: us.warszawa.praga@mf.gov.pl

Fałszywy adres: us.warszawa.prage@mf.gov.pl

Prawidłowy adres strony www.mazowieckie.kas.gov.pl

Fałszywy adres: www.mazowikie.kas.gov.pl

Co robić w przypadku otrzymania takiej wiadomości?

Pamiętaj, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych.

Jeżeli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi Twoje wątpliwości, lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego żądając wrażliwych informacji, zachęcamy aby zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30.

Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.