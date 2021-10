Smaczny i pożywny (Opowieści z lasu, odc. 291)

Jadalny, smaczny grzyb. Tak w trzech słowach możemy opisać dzisiejszego bohatera Opowieści z lasu, maślaka zwyczajnego.

Jak informuje portal ekologia.pl, maślaka zwyczajnego spotkamy w całej Polsce, ale przede wszystkim na nizinach, w lasach iglastych. Grzybiarze cenią go za smak i wartości odżywcze, jest dobrym źródłem węglowodanów i białka.

- Sezon na maślaka zwyczajnego zaczyna się w maju i trwa do listopada. Czasami, zwłaszcza przy ciepłej jesieni i późnej zimie, można go znaleźć jeszcze w połowie grudnia – informuje strona. - Owocnik maślaka zwyczajnego osiąga średnicę od 4 do 15 cm. U młodych osobników ma kształt półkolisty, następnie robi się wypukły. U starszych okazów jest rozpostarty i grubomięsisty – czytamy na portalu. Maślak występuje w kolorze ciemno lub żółtobrązowym, niekiedy w oliwkowym czy szarym. Jest pokryty lepką i gładką skórką.

- Trzon maślaka zwyczajnego osiąga wysokość od 3 do 11 cm i grubość od 1 do 2,5 cm – podaje ekologia.pl. Tego grzyba charakteryzuje też miękki i soczysty miąższ. Maślak zwyczajny ma łagodny smak i słaby zapach, o czym również informuje portal. Łatwo pomylić go z maślakiem rdzawobrązowym i ziarnistym.

Można go wykorzystać do „duszenia, smażenia i gotowania”. Niestety, grzyb ma też swoje wady, bo „szybko się psuje i robaczywieje”.

Jak podaje portal medianauka.pl, maślak zwyczajny wchodzi w symbiozę z sosną zwyczajną, świerkiem pospolitym i modrzewiem europejskim.

- Maślak zwyczajny należy do rodziny grzybów borowikowatych - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Po zbiorze jego skórkę należy koniecznie usunąć z kapelusza. Pamiętajmy, żeby podczas zbierania grzybów kierować się jedną, najważniejszą zasadą: zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy najmniejszej wątpliwości. Warto dodać, że w przyszły weekend leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg organizują grzybobranie, w trakcie którego specjalista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego opowiadał będzie o ciekawych gatunkach występujących w naszych lasach.