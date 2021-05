Stop powodzi. Weź udział w społecznych konsultacjach

W środę (26.05) w Elblągu odbędą się konsultacje społeczne (on-line) dotyczące zaktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Mieszkańcy swoje uwagi do dokumentu mogą zgłaszać jeszcze do 22 września br.

Rejestracja na spotkanie konsultacyjne on-line została już zakończona. Jego organizatorzy tłumaczą, że samorządy informację nim "otrzymały odpowiednio wcześniej i powinny ją rozpowszechnić". Mieszkańcy uwagi do dokumentu aPZRP mogą zgłaszać do 22 września br. Korzystając między innymi z formularza na stronie stoppowodzi.pl. Tam również mogą zapoznać się z całą dokumentacją zaktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

- Żuławy Wiślane to główny obszar koncentracji działań przeciwpowodziowych omawianych 26 maja na spotkaniu konsultacyjnym w Elblągu, dotyczącym projektu aktualizowanego planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla regionu wodnego Dolnej Wisły. Dla całego regionu wodnego przewidziano 160 działań. Aż 59 z nich to nowe i kontynuowane przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na samych Żuławach - czytamy na stronie stoppowodzi.pl.

25 maja br. debata konsultacyjna odbyła się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, administrującego regionem wodnym Dolnej Wisły.

- Nie sposób przeszacować wagi problemów, za których sprawą region wodny Dolnej Wisły jest wyjątkowo wyróżniony przy planowaniu działań przeciwpowodziowych. Właśnie w tym miejscu kumuluje się duża część problemów, jakie generuje na całej długości Wisła. Sytuację komplikuje deltowy charakter ujścia rzeki do Bałtyku, rozległy obszar depresyjny Żuław Wiślanych oraz cała gama oddziaływań wód morskich na sytuację hydrologiczną regionu. Świadomość, że trudno byłoby wyczerpać tę problematykę podczas obecnych spotkań konsultacyjnych, wpłynęła na decyzję o wydłużeniu konsultacji społecznych aPZRP do 22 września 2021 r. Specyficznym problemom związanym z zagrożeniem powodziowym od strony morza poświęcimy uwagę na dodatkowych spotkaniach w Gdańsku oraz w Szczecinie - mówił przed spotkaniem w Elblągu Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej.

- Długo można wymieniać obszary problemowe na administrowanym przez nas obszarze: Dolna Wisła, Drwęca, Liwa-Kwidzyn, Radunia, Kanał Raduni-Pruszcz Gdański, Gdańsk, Reda-Wejherowo, Słupia-Słupsk, Strzyża-Gdańsk, czy wreszcie, szczególnie nas dzisiaj interesujące Żuławy Wiślane. Tylko na tym obszarze skupiona jest ponad połowa kontynuowanych przez nas od lat działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym - powiedział Andrzej Winiarski, p.o. dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jak czytamy na stronie stoppowodzi.pl, ciągłych remontów wymagają obwałowania wszystkich rzek na tym obszarze. Najwyższy priorytet w aktualizacji PZRP ma remont wybranych odcinków wałów rzeki Fiszewki w gminach Elbląg i Gronowo Elbląskie oraz odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie Gdańska. Lista podobnych prac zaplanowanych na lata 2022-2027 jest jednak znacznie dłuższa i obejmuje także m.in. obwałowania Nogatu, Szkarpawy, Tugi, Balewki, Kowalewki, Tyny Górnej i Wisły Królewieckiej. Wśród omawianych w Elblągu zagadnień ma być również ochrona przed wodami powodziowymi regionu Dolnej Wisły poprzez przebudowę ostróg na Wiśle, na odcinku od Włocławka do jej ujścia do Zatoki. Efektem tych prac ma być odsunięcie nurtu rzeki od brzegów, sprzyjające zarówno utrzymaniu warunków umożliwiających prowadzenie akcji lodołamania, jak i redukcji erozji brzegowej oraz ochronie wałów przeciwpowodziowych przed uszkodzeniem.