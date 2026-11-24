Świąteczna zbiórka żywności

arch. Banku Żywności

Jak co roku o tej porze – w piątek i sobotę 27 i 28 listopada - przy wejściach do marketów przywitają Państwa wolontariusze Banku Żywności z zaproszeniem do udziału w świątecznej zbiórce żywności. Zróbmy w tych dniach zakupy z myślą o najuboższych naszych sąsiadach – kupmy o jeden więcej kilogram mąki, cukru, czy kaszy, lub litr oleju, może jakąś konserwę czy choćby dżem, trochę świątecznych słodyczy. Możemy to włożyć do oznakowanego kosza wychodząc ze sklepu.

Ofiarowane produkty trafią do organizacji charytatywnych, które przygotowują paczki świąteczne dla swoich podopiecznych. W Elblągu pomagamy potrzebującym wszyscy razem: Bank Żywności, Caritas, inne organizacji pomocowe – bez podziału na poglądy polityczne czy pochodzenie: wszędzie są osoby i rodziny potrzebujące pomocy, a dobre serca biją w ludziach niezależnie od ich poglądów. Święta powinny być radosne dla wszystkich. W Elblągu zbiórka będzie trwać w sklepach sieci Biedronka, Lidl, Stokrotka, w marketach Carrefour, Kaufland, E.Leclerc, Livio, Va bank przy ul. Chopina. Ponadto we współpracy z naszym Bankiem Żywności zbiórka prowadzona będzie w Suszu, Iławie, Młynarach, Tolkmicku, Gronowie Elbląskim. Zebrane tam produkty trafią do paczek świątecznych dla mieszkańców i do placówek w tych miejscowościach

Bank Żywności w Elblągu