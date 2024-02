W tym tygodniu portEl poleca: Elbląg na Dużym Ekranie, wystawy i charytatywny kosz

Jest poniedziałek (5 lutego), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza we wtorek (6 lutego) o godz. 17 na wernisaż wystawy malarstwa Michała Franaszczuka pt. „Portret”. Prace będzie można podziwiać na II piętrze Światowida do 10 marca. Wstęp wolny. Zapraszamy.

Każdy, kto zaczytywał się w przygodach Kajtka i Kokosza, koniecznie powinien wybrać się na najnowsze spotkanie z cyklu „Elbląg na dużym ekranie” w CSE Światowid. W środę (7 lutego) o godz. 18 będzie można m.in. obejrzeć premierę najnowszego filmu elblążanina Sławomira W. Malinowskiego „Świat Janusza Christy. Kajtek i Koko w kosmosie” i spotkać się z reżyserem. Zobacz zwiastun filmu.

Centrum Sztuki Galeria EL wspólnie z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zapraszają na wystawę Zuzy Golińskiej i Izy Tarasewicz “One/Them”. Wernisaż odbędzie się w czwartek (8 lutego) o godz. 18.

W piątek (9 lutego) odbędzie się charytatywny turniej koszykówki 3 na 3 pod patronatem najbardziej znanego elbląskiego koszykarza Przemysława Zamojskiego. Organizatorzy chcą w ten sposób pomóc Waldemarowi Głodnickiemu, choremu na nowotwór mózgu policjantowi, który walczy o życie.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!