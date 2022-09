Walczyli o tytuł najlepszego ortografa

20 września o godzinie 9 w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w galerii Nobilis rozpoczęła się kolejna edycja konkursu o tytuł "Najlepszego Warmińsko - Mazurskiego Ortografa."

Uczestnikom zostało dwukrotnie przeczytane autorskie dyktando organizatorów o tematyce obyczajowej. Pierwszy raz "na rozgrzewkę", aby młodzież otrzymała chwilę na zastanowienie, po czym z podziałem na zdania organizatorzy jeszcze raz zarecytowali wiersz. W tekście znajdowało się wiele słów o skomplikowanej pisowni: rzeżucha, niemożność, czy rozhermetyzowany. Młodzież pracowała w maksymalnie trzyosobowych zespołach.

Uczestnicy dyktanda ocenili tekst na trudny, ale i przyjemny. Uczniowie mieli nieograniczony czas na to, by napisać pracę. Mogli prosić o powtórzenie przez lektorkę danych fragmentów zdania, jeżeli zgubili się w tekście lub potrzebowali więcej czasu do namysłu. Zebranym przyznawano punkty nie tylko za ortografię, ale i za znajomość interpunkcji. W zmaganiach brała udział młodzież m. in. ze szkół podstawowych nr 4, 14, 16, 23 czy też Zespół Szkół Muzycznych. Wyniki dyktanda zostaną we wtorek (20 września) przesłane do szkół, a w środę oficjalnie ogłoszone uczestnikom tego etapu konkursu. Finał już 22 września.