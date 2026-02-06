Wojewódzka onkologia po remoncie

W piątek (6 lutego) po remoncie otwarto w szpitalu wojewódzkim zmodernizowany Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii oraz Oddział Dzienny Chemioterapii. Inwestycja kosztowała ponad 25 mln zł i została dofinansowana z rządowego Programu Polski Ład. Zobacz zdjęcia.

Dyrektor szpitala Elżbieta Gelert podczas konferencji prasowej podkreśliła, że otwarcie zmodernizowanego Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chemioterapii oraz Oddziału Dziennego Chemioterapii w WSZ w Elblągu to bardzo ważne wydarzenie dla tej placówki i jej pacjentów. Szpital, jak zaznaczyła dyrektor, długo starał się o pieniądze na ten cel, natomiast prace budowlane przeprowadzono niemal w błyskawicznym tempie.

- Umowa została podpisana w 2024 roku we wrześniu, a już na koniec 2025 roku cały zakres budowy został oddany, i tutaj bardzo serdeczne podziękowania, bo faktycznie szło to sprawnie i wszystko zostało wykonane zgodnie z planem – mówiła dyrektor Elżbieta Gelert.

Inwestycja kosztowała 25 milionów, z czego 21 mln zł to pieniądze z rządowego programu Polski Ład.

- Powszechnie wiadomo, że rozwój onkologii w czasie ostatnich lat jest ogromny. Mamy w dyspozycji bardzo nowoczesne preparaty, zarówno immunoterapię, jak i leki celowane. I mieliśmy to już od jakiegoś czasu, natomiast warunki, w jakich podawaliśmy te spektakularnie działające leki, no zupełnie nie przystawały do tego. I teraz nareszcie doczekaliśmy takiego momentu, gdzie zarówno leczenie, którym dysponujemy, jak i warunki, w których to robimy, są na równym poziomie. Niezwykle się z tego cieszę, a już nie powiem jak cieszą się moi pacjenci – mówiła dr n.med. Irena Zander, koordynator oddziału.

Podczas konferencji podkreślono, że wkład własny do projektu - 4 miliony złotych – zabezpieczył Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski. Oddział przyjmuje rocznie ok. 10 tysięcy pacjentów, z czego 80 procent na oddziale dziennym, pozostali są hospitalizowani na oddziale onkologicznym. Pozostali, czyli na przykład ci, którzy nie mogą przyjmować chemii w trybie dziennym. Oddział onkologiczny, jak podkreślono, służy również do leczenia powikłań, które wynikają z terapii nowotworów, która niekiedy jest agresywna. Na oddziale stacjonarnym są do dyspozycji 33 łóżka i tyle samo stanowisk, a do każdego z nich można dołączyć jedno dodatkowe – w razie takiej potrzeby.

Przebudowa objęła m.in. powstanie dwóch niezależnych poczekalni, powstały indywidualne boksy podawania leków cytostatycznych, wyposażone w wentylację, która pozwala na ograniczenie transmisji zakażeń. Na oddziałach są także pokoje łóżkowe wyposażone w indywidualne łazienki, wydzielone zostały pomieszczenia do indywidualnych kontaktów, dostępne są pomieszczenie szatniowe wyposażone w indywidualne szafki ubraniowe. Dzięki temu wzrósł komfort pobytu hospitalizowanych pacjentów. Oddziały doposażono w meble, wyposażenie techniczne i socjalno-bytowe, został także zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny.

W sobotę (7 lutego) w godz. 10-15 odbędą się dni otwarte dla mieszkańców na zmodernizowanych oddziałach.