Elbląska onkologia na nowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przebudowuje swoje pomieszczenia na potrzeby oddziałów onkologicznego oraz dziennej chemioterapii. W ramach ogłoszonego postępowania zamawia również nowe wyposażenie. Przetarg opiewa na ponad 19 mln zł.

"Planowana w projekcie modernizacja oddziałów ma na celu przede wszystkim ograniczenie transmisji zakażeń a także dostosowanie przestrzeni do warunków ochrony przeciwpożarowej i podniesienie standardów opieki medycznej oraz standardów użytkowych, w tym polepszenie warunków bytowych pacjentów i warunków pracy personelu, a w konsekwencji podniesienie jakości wyspecjalizowanych usług medycznych na terenie Elbląga i okolic" – czytamy w dokumentacji.

Największą część postępowania stanowi przebudowa pomieszczeń II i III piętra na potrzeby onkologii i dziennej chemioterapii w WSZ, wartość tej części przetargu opiewa na niespełna 17 mln 200 tys. zł. To jednak nie wszystko, postępowanie wiąże się też m. in. z zakupem wyposażenia, takiego jak fotele do pobierania krwi i do chemioterapii, łóżka szpitalne i kozetki, materace przeciwodleżynowe, wózki do przewożenia chorych, kardiomonitory, aparaty USG i EKG, skaner do żył, zestawy komputerowe, lodówki medyczne i kuchenne, szafki, stoliki medyczne. Całe postępowanie dotyczące przebudowy i zakupów podzielone jest na 66 części.

Działania są realizowane z funduszu Polski Ład. Można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Termin składania ofert upływa 1 lipca. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada 2025 r.