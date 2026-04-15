Wojskowe Targi Służby i Pracy

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zapraszają 17-18 kwietnia 2026 r. (piątek - sobota) na Wojskowe Targi Służby i Pracy w Płocku oraz w 15 innych miastach. To szansa dla wszystkich, którzy chcą zasilić szeregi Wojska Polskiego, oraz podjąć nowe wyzwania w swoim życiu.

W województwie warmińsko-mazurskim Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się w Ełku. Podczas przedsięwzięcia będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, w tym czołg K2 oraz armatohaubicę samobieżną K9, pokazy wyszkolenia żołnierzy oraz udzielenia pierwszej pomocy i medycyny pola walki. Goście będą mogli na żywo usłyszeć koncert Orkiestry Wojskowej z Giżycka. Do dyspozycji będą również m.in. wirtualna strzelnica oraz paintball a zatem będzie to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich. Serdecznie zapraszamy!

inf. organizatora