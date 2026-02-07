Wspomnienia, które pozostaną. Studniówka ZST

86 dni pozostało maturzystom do pierwszego egzaminu. W piątek (6 lutego) na tradycyjnym balu studniówkowym bawili się maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych. Zobacz zdjęcia.

- Dzisiejszy bal to nie tylko tradycja. To też podsumowanie 4,5 roku spędzonej w naszej szkole. Widzę dziś tu młodych, fantastycznych ludzi, którzy stali się dorośli, widzę młodych ludzi, którzy potrafią marzyć i dążyć do wyznaczonych celów – mówiła Hanna Mierzejewska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych na studniówce swojej szkoły. - Przed wami czas wytężonej pracy i czas, kiedy warto uwierzyć w siebie. Warto mieć marzenia, nawet te najskrytsze i dążyć do ich realizacji.

Do egzaminu maturalnego uczniom Zespołu Szkół Technicznych pozostało 86 dni. Ale, jak mówi uczniowska mądrość – na naukę zawsze przyjdzie czas, a studniówkę ma się tylko jedną. W piątkowy wieczór w Nowej Holandii królowała zabawa do białego rana. Wspomnienia ze studniówkowej zabawy zostaną z absolwentami Zespołu Szkół Technicznych na zawsze.

A co po maturze? Z propozycją przychodzi AMiSNS.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na całe życie. Ten wyjątkowy bal, przeżywany w gronie przyjaciół i nauczycieli, jest symbolicznym pożegnaniem ważnego etapu szkolnej drogi, a jednocześnie pierwszym krokiem ku nowym wyzwaniom – maturze oraz decyzjom dotyczącym dalszej edukacji i przyszłości.

Drodzy Maturzyści, przed Wami wyjątkowy czas – miesiące pełne nauki, wyzwań i ważnych decyzji. To również moment poszukiwań uczelni, która nie tylko pomoże Wam rozwijać pasje, lecz także da solidne przygotowanie do wykonywania wymarzonego zawodu. Wybór miejsca dalszej edukacji może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to miasto, które daje szerokie możliwości kształcenia bez konieczności wyjazdu do największych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przygotowała zróżnicowaną ofertę kierunków studiów, odpowiadającą na aktualne potrzeby rynku pracy.

Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in. psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nich łączy solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem zawodowym, umożliwiając studentom zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców i otwierających drogę do stabilnej przyszłości zawodowej.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, sprzyjającą komfortowej i efektywnej nauce. Studenci mogą liczyć na szerokie wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz aktywnie działających organizacji studenckich, które pozwalają łączyć edukację z życiem społecznym. Wszystko to sprawia, że Akademia tworzy przyjazne środowisko do nauki, rozwoju osobistego oraz budowania wartościowych relacji i wspomnień na lata.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

