Ze względu na gołoledź nie kursowały tramwaje w Elblągu

 Elbląg, Ilustracja do tekstu
Ilustracja do tekstu (fot. Czytelnik)

Jak poinformował Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, 5 lutego od godziny 16 ze względu na bardzo trudne warunki na drogach są poważne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji

- Możliwe tymczasowe skrócenia trasy, opóźnienia i niewykonane kursy. Funkcjonowanie linii tramwajowych częściowo wstrzymane do odwołania - poinformował w mediach społecznościowych ZKM w Elblągu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega w swoich komunikatach, że w nocy i w piątek może wystąpić również gołoledź i marznący deszcz. - Uważaj na drogach i chodnikach - czytamy w alercie RCB, który elblążanie otrzymali esemesem na telefony komórkowe.

 

Aktualizacja: Tramwaje wróciły na swoje trasy.

oprac. daw

