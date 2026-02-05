Ze względu na gołoledź nie kursowały tramwaje w Elblągu

Ilustracja do tekstu (fot. Czytelnik)

Jak poinformował Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, 5 lutego od godziny 16 ze względu na bardzo trudne warunki na drogach są poważne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji

- Możliwe tymczasowe skrócenia trasy, opóźnienia i niewykonane kursy. Funkcjonowanie linii tramwajowych częściowo wstrzymane do odwołania - poinformował w mediach społecznościowych ZKM w Elblągu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega w swoich komunikatach, że w nocy i w piątek może wystąpić również gołoledź i marznący deszcz. - Uważaj na drogach i chodnikach - czytamy w alercie RCB, który elblążanie otrzymali esemesem na telefony komórkowe. Aktualizacja: Tramwaje wróciły na swoje trasy.

oprac. daw