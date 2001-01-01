Zabił żonę i się zastrzelił? Tragedia w Elblągu

Na terenie jednej z posesji w Elblągu, w zaparkowanym aucie, znaleziono ciało zastrzelonej 51-letniej kobiety, a w sąsiedztwie - ciało 57-letniego mężczyzny, jej męża, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo. - Na miejscu znaleziono broń palną, która mogła być wykorzystana w tym zdarzeniu. Zostanie ona przekazana do dalszych badań balistycznych - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Elbląska policja w niedzielę o godz. 12 otrzymała zgłoszenie, że na jednej z posesji w Elblągu w aucie jest wybita szyba, w środku znajduje się kobieta nie dająca oznak życia.

- Na jednej z posesji w Elblągu w zaparkowanym aucie znalezione zostało ciało kobiety z raną postrzałową. Tożsamość kobiety została potwierdzona. Na terenie tej samej posesji policjanci znaleźli ciało jej męża w okolicznościach wskazujących, że zdarzenie mogło mieć charakter samobójstwa rozszerzonego - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Na miejscu znaleziono broń palną, która mogła być wykorzystana w tym zdarzeniu. Zostanie ona przekazana do dalszych badań balistycznych.

fot. Anna Dembińska

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, do tragedii doszło na jednej z posesji przy ul. Akacjowej. Mężczyzna miał 57 lat, jego żona - 51. Mężczyzna nie miał pozwolenia na broń. Nie wiadomo, kiedy dokładnie doszło do tragedii i w jakich okolicznościach. Pod nadzorem prokuratora na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dojazd do miejsca tragedii został przez policję zablokowany.

Ze względu na charakter sprawy komentarze zostały wyłączone.