Zabytkowy budynek przy Warszawskiej gotowy. Przed nim nowa rola

 Elbląg, Zabytkowy budynek przy Warszawskiej gotowy. Przed nim nowa rola
Zakończyła się modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu. Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków budynek odzyskał swój dawny blask, a jednocześnie został dostosowany do współczesnych potrzeb. Po remoncie budynek będzie pełnić nową rolę. Tutaj mieścić się będą wkrótce siedziby Zarządu Portu Morskiego oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego.

To ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, ale również jego dalszego rozwoju. Oznacza to, że historyczne miejsce będzie pełnić istotną funkcję administracyjną i gospodarczą, wspierając rozwój regionu oraz współpracę samorządów.

Zakres inwestycji był szeroki. Obejmował m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich, a także kompleksowe roboty budowlane. W ramach modernizacji wykonano m.in. zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią, remont piwnic, naprawę elewacji i dachu, modernizację instalacji elektrycznych oraz grzewczych, odnowienie okien, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Obiekt został również wyposażony w system monitoringu, co zwiększy jego bezpieczeństwo.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 694 950 zł, z czego 632 100 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


A moim zdaniem...
  • To jest bardzo ważna inwestycja ważniejsza jak port. Teraz to już port może se znowu POczekać. Tu jest zarząd portu bez portu - ten zarząd to jakaś kpiny drwiny anie zarząd. Tyle lat NIC nie robią a my co miesiąc im płacimy - ci ludzie chyba nie mają wstydu.
  • Jak już zarząd portu ma siedzibę to teraz jakiś port by się przydał, by nim zarządzać
  • Też bym chciałbym być Dyrektorem Spółki Miejskiej która generuje straty i mi jeszcze za to płacą. Niestety nie jestem kolesiem.
