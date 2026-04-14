Zabytkowy budynek przy Warszawskiej gotowy. Przed nim nowa rola

Zakończyła się modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu. Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków budynek odzyskał swój dawny blask, a jednocześnie został dostosowany do współczesnych potrzeb. Po remoncie budynek będzie pełnić nową rolę. Tutaj mieścić się będą wkrótce siedziby Zarządu Portu Morskiego oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego.

To ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, ale również jego dalszego rozwoju. Oznacza to, że historyczne miejsce będzie pełnić istotną funkcję administracyjną i gospodarczą, wspierając rozwój regionu oraz współpracę samorządów.

Zakres inwestycji był szeroki. Obejmował m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich, a także kompleksowe roboty budowlane. W ramach modernizacji wykonano m.in. zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią, remont piwnic, naprawę elewacji i dachu, modernizację instalacji elektrycznych oraz grzewczych, odnowienie okien, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Obiekt został również wyposażony w system monitoringu, co zwiększy jego bezpieczeństwo.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 694 950 zł, z czego 632 100 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.